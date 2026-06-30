PlayStation apostó fuerte por el mercado de PC, pero sus planes para conquistar a los millones de jugadores de Steam y la Epic Games Store no salieron como esperaba. Como consecuencia, la compañía dejará de hacer ports de sus títulos para un jugador, los cuales volverán a ser exclusivos de PS5.

Shawn Layden, exdirectivo de la marca habló, sobre este repentino cambio de estrategia y considera que es un gran error por parte de Sony y PlayStation. En una entrevista reciente, explicó por qué cree que lo mejor era continuar con el plan a largo plazo, a pesar de que los ports no vendieron tan bien como se pronosticaba.

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PlayStation se equivoca al retirarse parcialmente del mercado de PC, asegura Shawn Layden

Hideaki Nishino, jefe de PlayStation y Sony Interactive Entertainment, confirmó hace unos días que sus juegos single-player permanecerán como exclusivos de PS5, mientras que sus únicos lanzamientos para PC serán títulos multijugador y juegos como servicio. Esto implica que ni Marvel’s Wolverine, Ghost of Yōtei ni Intergalactic: The Heretic Prophet llegarán a PC.

Durante una charla con PSI, Shawn Layden fue contundente al declarar que PlayStation se equivoca al abandonar de forma parcial el mercado de PC. Desde su perspectiva, los ports para computadoras eran una de las mejores vías para que PlayStation diera a conocer sus franquicias a nuevas audiencias.

Layden considera que la estrategia de Sony era la correcta, pues llevaba sus juegos más importantes a PC bastantes meses o algunos años después de su estreno en PS5. De esta forma, no generaba pérdidas en su negocio de consolas y daba a conocer a sus personajes más icónicos para, posteriormente, capitalizarlos en otros medios, como la televisión.

“A medida que llevamos nuestra propiedad intelectual a otros medios... necesitamos que la mayor cantidad de personas posible conozcan a este personaje y esta historia, para que cuando vayan a comprar una entrada de cine, enciendan la televisión o compren una novela gráfica, piensen: ‘¡Ah, conozco a ese tipo! ¡Me gusta! Quiero ver qué le pasa después’”, explicó el ejecutivo.

PlayStation dejará de lanzar sus juegos single-player en PC en un inesperado ajuste de estrategia

Layden señaló que el negocio de PlayStation no se vio en realidad perjudicado con los lanzamientos en PC, pues llevó sus franquicias a un público que de todas formas no iba a comprar una consola.

“Si alguien espera 18 meses a que un juego salga para PC, no perdimos una venta; de todos modos, no iban a comprar la consola. Simplemente estamos monetizando a alguien que hasta ese momento estaba completamente fuera de nuestro ecosistema”, añadió Layden. “Así que no lo veo como una devaluación de la marca, sino como una expansión de su alcance.

La importancia de los exclusivos para PlayStation

Shawn Layden considera que PlayStation pudo encontrar una estrategia más equilibrada, sin abandonar necesariamente los ports de sus single-player para PC. Sin embargo, también comprende la importancia que tienen los exclusivos para una plataforma como PS5.

En la misma entrevista, el ejecutivo reconoció que los exclusivos son muy importantes para diferenciar a PS5 de la competencia. Por ello, cree que Sony acertó al no apostar por los lanzamientos simultáneos en consolas y PC, tal como lo hace XBOX.

“Así es como se diferencia la plataforma... Si quieres esa experiencia, tienes que comprar esta consola (...) Con un lanzamiento simultáneo en PlayStation y PC, la identidad única de un sistema se perdería, lo que acarrearía problemas importantes. Si pones todo a disposición en todas partes, te conviertes en un producto básico. Y cuando te conviertes en un producto básico, solo compites por precio, y eso es una carrera hacia el abismo”, concluyó Layden.

Shawn Layden, exdirectivo de PlayStation

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