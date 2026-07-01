El formato físico en la industria de los videojuegos tiene los días contados. Luego de que Rockstar Games decidiera vender GTA VI sólo en formato digital, PlayStation anunció que dejará producir juegos en disco. Se trata de una de las estocadas finales para el formato físico que, durante los últimos años, ha perdido demasiado terreno frente a los juegos digitales y los servicios de suscripción.

La noticia es un balde de agua fría para los entusiastas del formato físico, los defensores de la preservación y, seguramente, para muchas cadenas minoristas. PlayStation anunció que apostará todo por el formato digital, lo que marcará el fin de una era para los videjuegos.

Video relacionado: El final del formato físico

PlayStation abandonará el formato físico en 2028

Por medio de un comunicado en su blog oficial, PlayStation anunció que dejará de producir juegos físicos en disco a partir de enero de 2028. Desde esa fecha, todos los nuevos títulos que lleguen a sus consolas se distribuirán por medio de la PlayStation Store y tiendas minoristas en formato digital.

Las tiendas seguirán distribuyendo juegos para PS5 y el futuro PS6, pero serán lanzamientos como GTA VI, es decir, incluirán un código de descarga. Es importante recalcar que esta medida no sólo se aplicará a los juegos de PlayStation, sino que todos los títulos de terceros que lleguen a una consola de Sony también se venderán únicamente en formato digital.

Los juegos que ya se lanzaron o se lanzarán antes de enero de 2028 no se verán afectados por esta medida, por lo que se distribuirán en formato físico con disco.

Por supuesto, la noticia no fue nada bien recibida por la comunidad de jugadores. Las redes sociales se llenaron de críticas, pues consideran que PlayStation está cometiendo un grave error que afectará a toda la industria. Ahora, los jugadores temen que cada vez más compañías se sumen a esta tendencia y el formato físico desaparezca por completo para 2028.

PlayStation le dirá adiós a los juegos físicos con disco a principios de 2028

¿Por qué PlayStation abandonará el formato físico?

Para nadie es un secreto que el formato físico ha perdido mucha fuerza durante las 2 últimas generaciones de consolas. De hecho, PlayStation confirma en cada reporte financiero que la mayoría de sus ventas se hacen en formato digital.

En su comunicado, la compañía explicó que dejar de producir juegos en disco es “una evolución natural para Sony Interactive Entertainment, que busca adaptarse a las tendencias de consumo”. Destacó que la “preferencia general por los medios digitales supera con creces la de los discos físicos”, algo que las estadísticas demuestran.

El formato físico tiene los días contados por los hábitos de consumo en la industria

PlayStation apostará todo por el formato digital debido a los hábitos de consumo de sus jugadores y la industria en general. Sin duda, se trata de una decisión muy polémica y seguramente los jugadores presionarán a la compañía para que dé marcha atrás.

“Seguiremos priorizando nuestros recursos para impulsar la innovación en la forma en que los jugadores acceden a los juegos y para ofrecerles opciones sobre dónde prefieren comprar nuevos títulos, ya sea en tiendas físicas o en la PlayStation Store”, concluyó la compañía.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con PlayStation.

Video relacionado: Adiós a los videojuegos físicos: GTA VI lo confirmó

Fuente