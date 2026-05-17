En los últimos años, PlayStation invirtió muchos recursos para crear un juego como servicio exitoso que perdurara a través del tiempo. Estos esfuerzos fueron infructíferos, pues proyectos como Concord y Marathon fallaron en generar un impacto positivo y duradero. Y sí, otro proyecto multijugador de la empresa perderá soporte.

Este caso es diferente por una simple razón: el proyecto en cuestión es un complemento gratuito de otro juego de la compañía que sí es muy popular y querido por la comunidad. Precisamente, los fanáticos de esta modalidad extra están decepcionados con la noticia de que ya no habrá nuevo contenido sustancial.

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Ghost of Yotei: Legends se queda sin soporte a 2 meses de su debut

Por supuesto, hablamos de Legends, el modo multijugador de Ghost of Yotei que debutó a principios de este año y que está disponible gratis para todos aquellos que compraron el exclusivo de PlayStation 5. Aunque es un complemento a la aventura de Atsu, logró construir una comunidad fiel a su alrededor, igual que su predecesor.

Este apartado cooperativo para hasta 4 jugadores permite a los fans enfrentarse a versiones demoníacas de los antagonistas principales de la entrega original, y participar en toda clase de modos de juego. Los enfrentamientos contra oleadas de enemigos y las misiones de alto nivel son particularmente populares.

El pasado 15 de mayo, Ghost of Yotei: Legends recibió una importante actualización que añadió un nuevo Raid de gran dificultad. Los desarrolladores de Sucker Punch hicieron un esfuerzo para garantizar que esa experiencia sea accesible para los jugadores que tienen poco tiempo y difícil para los fans que buscan aventuras más intensas.

Ghost of Yotei: Legends acaba de recibir su última actualización importante, y parece que ya no habrá nuevo contenido

Los fans del título de PlayStation recibieron esta novedad con los brazos abiertos, pero al final del comunicado oficial se lee una nota decepcionante: “la actualización de raids fue nuestra última gran actualización planeada para Legends. Con ella concluye la historia de los Seis de Y?tei en ese modo. Nos encantó ver a los jugadores disfrutándolo y seguir jugando. Fue genial”.

Si bien es posible que Sucker Punch aún planee lanzar parches con mejoras sutiles y corrección de errores, parece que los fanáticos ya no deben esperar nuevo contenido sustancial. Ghost of Yotei: Legends debutó el 10 de marzo, lo que significa que el fin de soporte llega tan sólo 2 meses después del lanzamiento del proyecto multijugador.

¿Cuál será el siguiente proyecto de Sucker Punch?

Naturalmente, los jugadores están muy tristes con esta noticia. “Esto es realmente decepcionante. Esperamos mucho tiempo por un nuevo Legends y, al poco tiempo, se vuelve repetitivo. Es una pésima decisión no añadir más mapas de supervivencia ni equipo de nivel 120”, comentó un fan. “Entonces no voy a comprar el juego. ¿Cómo es posible que dejen de dar soporte después de solo 2 meses? ¡Increíble!”, dijo otro.

Es fácil ver por qué la comunidad recibió el anuncio con malestar. Recordemos que el modo cooperativo de Ghost of Tsushima recibió actualizaciones periódicas y nuevo contenido durante aproximadamente un año y medio, e incluso algunas de estas novedades coincidieron con el lanzamiento de la versión Director’s Cut.

Por supuesto, aún está por verse lo que Sucker Punch considera como “actualización importante”. Con un poco de suerte, el apartado multijugador del exclusivo de PS5 aún le dará la bienvenida a nuevos mapas y más contenido, pero por ahora luce improbable.

Tras el fin de soporte de Ghost of Yotei: Legends, los fans piden que Sucker Punch trabaje en un nuevo InFamous

Si bien cabe la posibilidad de que un DLC narrativo esté en camino, parece que el estudio de Sony ya trabaja en su siguiente proyecto. Los fanáticos sueñan con una nueva entrega de InFamous, y un rumor reciente adelanta que PlayStation prepara el regreso de la clásica franquicia de mundo abierto.

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