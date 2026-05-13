PlayStation Plus no quiere dejarle el camino libre a Xbox Game Pass, así que sigue apostando por las producciones AAA para fortalecer su catálogo. Muy pronto, los suscriptores Extra y Premium (Deluxe) podrán disfrutar 8 llamativos títulos, que se unirán al catálogo del servicio en la segunda mitad de mayo.

Sony quiere que más jugadores se unan a PlayStation Plus, así que traerá de regreso uno de los juegos más aclamados de Rockstar Games. También prepara la llegada de un reciente título de Star Wars que conquistó a los fanáticos de los juegos de aventura. Por si fuera poco, habrá una atractiva selección de juegos independientes y un clásico que fue parte de la era dorada de los arcades.

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PlayStation Plus consentirá a sus usuarios con juegazos de Rockstar y Ubisoft

Como es costumbre, Sony reveló los nuevos juegos para el servicio en el blog oficial de PlayStation. Los miembros Extra y Premium (Deluxe) volverán a tener acceso a Red Dead Redemption 2, considerado una de las obras maestras de Rockstar Games. El título tiene 97 en Metacritic, pues fue uno de los mejores juegos de 2018.

Además del acceso a la campaña, los suscriptores también podrán disfrutar Red Dead Online y todo su contenido lanzado hasta ahora. Otro AAA que se unirá al catálogo de PlayStation Plus es Star Wars Outlaws, juego de mundo abierto desarrollado por Ubisoft Massive. Su propuesta recibió críticas mixtas debido a sus deficiencias en el combate y en su sistema de inteligencia artificial. Pese a ello, es un título que brilla en su apartado visual y su ambientación.

Red Dead Redemption 2 volverá a estar disponible en el servicio de PlayStation

PlayStation Plus también sigue aumentando su colección de juegos clásicos. Los suscriptores podrán disfrutar Time Crisis, shooter arcade de Namco que fue toda una sensación durante la década de los años 90. Por otro lado, los fanáticos de los juegos independientes podrán disfrutar joyas como Broken Sword – Shadows of the Templar: Reforged y Enotria: The Last Song Standard Edition, de Revolution Software y Jyamma Games, respectivamente.

Por último, el servicio de suscripción recibirá juegos como Bramble: The Mountain King, The Thaumaturge y Flintlock: The Siege of Dawn, propuestas que le agregarán variedad y valor a su catálogo. Los juegos estarán disponibles a partir del 19 de mayo. Abajo está la lista completa:

Star Wars Outlaws (PS5)

Red Dead Redemption 2 (PS4)

Bramble: The Mountain King (PS5 y PS4)

The Thaumaturge (PS5)

Flintlock: The Siege of Dawn (PS5)

Broken Sword – Shadows of the Templar: Reforged (PS5 y PS4)

Enotria: The Last Song Standard Edition (PS5)

Time Crisis (PS5 y PS4)

Otros juegos que llegaron y se fueron del servicio durante mayo

A principios de mes, PlayStation Plus recibió atractivas novedades como parte de su alineación mensual de juegos. Los fanáticos del futbol pueden reclamar EA Sports FC 26, mientras que los amantes de la acción pueden pasar un muy buen rato con Wuchang: Fallen Feathers y Nine Sol. Estos títulos estarán disponibles hasta el próximo 1 de junio.

Como todo servicio de suscripción, PlayStation Plus también pierde contenido varias veces al mes. Recientemente, la plataforma perdió juegos de renombre, como Control: Ultimate Edition. También se quedó sin varias entregas de The Dark Pictures Anthology y a los fans de los JRPG se les acabó el tiempo para disfrutar Soul Hackers 2. Abajo están las listas con los juegos mensuales y los títulos que abandonaron el servicio en mayo.

Juegos mensuales de mayo:

EA Sports FC 26 (PS4, PS5)

Nine Sols (PS4, PS5)

Wuchang: Fallen Feathers (PS5)

Títulos que abandonaron el servicio:

Control: Ultimate Edition (PS5)

Mortal Shell (PS4)

Mortal Shell: Enhanced Edition (PS5)

MotoGP 25 (PS4, PS5)

Sand Land (PS5, PS5)

Soul Hackers 2 (PS4, PS5)

The Dark Pictures Anthology: Little Hope (PS5, PS4)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4)

El servicio perdió atractivos juegos este mes

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