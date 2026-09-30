PlayStation Plus ha evolucionado hasta convertirse en un servicio que ofrece más que sólo juegos. En ocasiones especiales, los suscriptores también pueden conseguir recompensas muy llamativas sin costo adicional, que regularmente están disponibles por tiempo limitado.

Sony decidió consentir a sus jugadores durante octubre, pues ofrecerá varios regalos para celebrar la llegada de Halloween y festejar el éxito arrollador de Spider-Man: Brand New Day, cinta protagonizada por Tom Holland que ya entró en el top de películas más taquilleras de la historia.

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PlayStation Plus tiene un regalo para los fans de Spider-Man: Brand New Day

La más reciente película de Marvel ha recaudado 2490 millones de dólares en la taquilla internacional, así que es una de las cintas más populares de la historia, junto con Avatar, Avengers: Endgame y Avatar: El camino del agua. Sony quiere festejar este gran logro, así que preparó un fabuloso obsequio para los usuarios de PlayStation Plus.

Para empezar, la compañía anunció que Spider-Man: Brand New Day por fin llegará al streaming. Los fanáticos del arácnido podrán disfrutar la más reciente aventura de Peter Parker por medio de Sony Pictures Core. La película de superhéroes se unirá al catálogo del servicio el próximo 6 de octubre.

Además, los usuarios de dicha plataforma podrán conseguir un conjunto de 5 avatares de edición limitada, inspirados en los protagonistas de la cinta: Spider-Man (Tom Holland), MJ (Zendaya), Jean Grey (Sadie Sink), Ned Leeds (Jacob Batalon) y Frank Castle (Jon Bernthal).

Para obtener los avatares es necesario comprar Spider-Man: Brand New Day, pero hay una manera de conseguirlos gratis: ser suscriptor de PlayStation Plus. Las recompensas estarán disponibles sin costo en la aplicación de Sony Pictures Core a partir de la próxima semana.

Es importante recalcar que esta promoción sólo estará disponible por tiempo limitado para los usuarios de PlayStation Plus. Sony confirmó que concluirá el próximo 20 de octubre.

El servicio de suscripción celebrará Halloween con estas recompensas gratuitas

PlayStation Plus también tiene en camino varios regalos para festejar la llegada de Halloween. Para ser exactos, Sony obsequiará 3 paquetes de contenido temático para los fans de Call of Duty, Hunt: Showdown 1896 y Overwatch 2.

Los paquetes estarán disponibles gratis para los usuarios de PlayStation Plus en PS5 y PS4. Cada uno ofrecerá skins y otros objetos aterradores que van acorde con las fiestas de Halloween. Abajo está la lista de recompensas y sus respectivas fechas para reclamarlas sin costo:

Paquete de terror de Call of Duty: Warzone (disponible el 1 de octubre)

Paquete de inicio de Hunt: Showdown 1896 (disponible el 6 de octubre)

Paquete de Overwatch 2 Dragur Reinhardt + 5 saltos de nivel (7 de octubre)

PlayStation Plus ofrecerá 3 paquetes de regalos temáticos de Halloween

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