PlayStation Plus volverá a actualizar su catálogo muy pronto y, desafortunadamente, varios títulos muy llamativos dejarán de estar disponibles con una suscripción. Esto significa que los usuarios de PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) tienen pocos días para disfrutar juegos que valen bastante la pena.

A partir de octubre, el servicio de suscripción perderá en total 8 videojuegos, entre los que se encuentran uno de los juegos de terror más aclamados de los últimos años, un destacado RPG de SEGA y otros títulos sobresalientes.

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Catálogo de PlayStation Plus perderá Silent Hill 2 Remake y más títulos

Gracias a PlayStation Plus, millones de jugadores de PS5 y PS4 han podido disfrutar títulos de renombre a cambio de una cuota bastante accesible. El gran inconveniente es que el catálogo de juegos rota de forma constante y más juegos desaparecerán del servicio muy pronto.

PlayStation actualizó recientemente la sección “abandonarán pronto” de PS Plus, y confirmó cuáles son los próximos títulos que dejarán de estar disponibles sin costo adicional. El título que más extrañarán los jugadores es, sin duda, Silent Hill 2 Remake. El juego de Konami y Bloober Team revivió la franquicia luego de una larga ausencia, cumplió las expectativas de los fans y triunfó con una calificación de 86 en Metacritic.

Otro título importante que tiene los días contados en PS Plus es Yakuza: Like a Dragon, el divertido e irreverente RPG de Ryu Ga Gotoku Studio y SEGA. El proyecto fue un experimento que expandió con éxito las fronteras de la franquicia de acción, así que vale la pena darle un vistazo en PS Plus.

Los fans de Jurassic Park tienen una última oportunidad para disfrutar Jurassic World Evolution 2, simulador de Frontier Developments que permite cumplir el sueño de construir y gestionar un parque de dinosaurios. Entre la lista también hay divertidos juegos independientes, como Death Squared, Harvest Moon: Light of Hope Special Edition y Gloomhaven Mercenaries Edition.

Los títulos desaparecerán de PlayStation Plus el próximo 20 de octubre, así que los suscriptores aún tienen poco más de 1 mes para conocerlos y disfrutarlos sin costo adicional. Abajo está la lista completa de juegos que abandonarán el servicio:

Silent Hill 2

Yakuza: Like a Dragon

Jurassic World Evolution 2

Death Squared

Rogue Lords

Gloomhaven Mercenaries Edition

Harvest Moon: Light of Hope Special Edition

Lake

Silent Hill 2 Remake y más juegos saldrán de PS Plus en la segunda mitad de octubre

PS Plus recibió atractivos juegos en septiembre

La buena noticia es que el servicio de Sony acaba de recibir nuevos títulos para los suscriptores de PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe). En total, son 10 juegos, entre los que hay AAA como WWE 2K26 y Metro Redux.

La lista también incluye títulos independientes que conquistaron a muchos jugadores, como Ninja Gaiden: Ragebound, Dungeons of Hinterberg y Slitterhead. Los fanáticos de los clásicos ya pueden regresar Mega Man X Command Mission, RPG original del PS2. Abajo está la lista completa:

RuneScape: Dragonwilds (PS5)

WWE 2K26 (PS5)

Ball x Pit (PS5)

Date Everything! (PS5)

Slitterhead (PS5 y PS4)

Ninja Gaiden: Ragebound (PS5 y PS4)

Dungeons of Hinterberg (PS5 y PS4)

Sniper Elite: Resistance (PS5 y PS4)

Mega Man X Command Mission (PS5 y PS4)

Metro Redux (PS4)

PlayStation ya adelantó otras novedades que vienen en camino a PS Plus, como Mycopunk, shooter de Pigeons at Play y Devolver Digital; Dino Crisis 2, el survivor horror con dinosaurios de Capcom; y el primer Ratchet & Clank.

Las novedades de septiembre llegan hoy a PlayStation Plus

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