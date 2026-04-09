Xbox mejora el sistema de logros; ahora podrás ocultar los juegos que te dan pena y presumir los que más orgullo te dan

Las novedades llegarán pronto a todos los jugadores, pero ya están disponibles para algunos

Xbox prepara una actualización importante para su sistema de logros, con cambios enfocados en personalización, claridad visual y control del perfil. Las novedades ya están disponibles para algunos usuarios del programa Xbox Insider Program y llegarán de forma gradual a todos los jugadores en los próximos meses.

Se trata de ajustes que, aunque no reinventan el sistema, sí responden directamente a varias de las solicitudes más frecuentes de la comunidad. Esto con el objetivo de hacer que uno de los elementos más relevantes e icónicos de Xbox se sienta fresco.

Pero, ¿qué es exactamente lo que cambia? Vamos a revisarlo por partes.

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Los logros reciben un rediseño visual

Primero lo más evidente: las notificaciones al desbloquear logros.

Con esta actualización detallada en Xbox Wire, Xbox introduce nuevos íconos y animaciones que buscan hacer más llamativo el momento en que consigues un logro. Además, el diseño ahora se adapta al color personalizado de tu perfil, lo que le da un toque más distintivo a cada desbloqueo.

¿Esto cambia la forma en la que juegas? No necesariamente. Pero sí mejora la sensación de progreso, especialmente cuando se trata de logros raros o difíciles de conseguir.

Xbox permitirá ocultar juegos del historial de logros

Ahora bien, debemos de aceptar que aunque amamos los juegos, a veces llegamos a jugar algunos que preferíamos evitar que el mundo supiera que tocamos.



Por eso, una de las funciones más pedidas por la comunidad finalmente está en camino: la posibilidad de ocultar juegos dentro del historial de logros. Esto significa que podrás decidir qué títulos aparecen públicamente y cuáles prefieres dejar fuera de la vista.

Para muchos jugadores, esto representa una forma de mantener un perfil más limpio o enfocado en los juegos que realmente les importan. También es útil para quienes probaron títulos por poco tiempo y no quieren que aparezcan en su historial.

Eso sí, hay un detalle importante que debes tener en cuenta: ocultar un juego no elimina su progreso. El Gamerscore seguirá contando y la actividad en esos títulos continuará registrándose dentro del ecosistema de Xbox.

¿Terminaste un juego al 100%? Ahora será más fácil presumirlo

Otra mejora relevante está en cómo se muestran los juegos completados.

A partir de esta actualización, los títulos que hayas completado al 100% tendrán un destaque especial dentro de tu lista de logros. De esta forma, será mucho más fácil identificar —y presumir— aquellos juegos que realmente terminaste al máximo.

Además, se incorporarán nuevos filtros que facilitarán encontrar tanto los juegos completados como aquellos que hayas decidido ocultar. Esto mejora la navegación dentro del perfil y hace que la información sea más clara y accesible.

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¿Es todo? Xbox ya trabaja en más cambios

Entonces, ¿esto es todo lo que viene para los logros de Xbox?

No exactamente. La compañía dejó claro que estas mejoras forman parte de un plan más amplio para evolucionar el sistema de logros en el futuro. La idea es encontrar nuevas formas de reconocer el progreso de los jugadores, así como los momentos clave dentro de cada experiencia.

Por ahora, estas funciones están disponibles solo para algunos usuarios del programa Xbox Insider. Sin embargo, Xbox planea expandirlas progresivamente hasta que estén disponibles para toda su comunidad.

En un ecosistema donde el Gamerscore y los logros siguen siendo parte importante de la experiencia, estos cambios apuntan a algo claro: darle más control al jugador y hacer que su progreso realmente destaque.

¿Qué te parecieron estos cambios? ¿Estás emocionado por todo lo que está en camino a Xbox?

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