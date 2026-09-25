Los fans de FromSoftware tendrán una nueva forma de regresar al Japón de la era Sengoku. El universo de Sekiro: Shadows Die Twice dará el salto al anime con una producción que promete conservar algunos de los elementos más importantes de la historia original.

La serie ya tiene una ventana de estreno confirmada y también reveló quiénes estarán detrás de la producción. Además, Crunchyroll será la plataforma encargada de llevarla a buena parte del mundo.

El anime de Sekiro tendrá 8 episodios

El sitio web y las cuentas oficiales de Sekiro: No Defeat confirmaron que la adaptación animada estará compuesta por 8 episodios y que debutará en enero de 2027.

Crunchyroll transmitirá la serie en todo el mundo, aunque habrá algunas excepciones. El anime no estará disponible mediante el servicio en Japón, China, Corea, Rusia y Bielorrusia.

La producción estará a cargo del estudio Qzil.la, con Kenichi Kutsuna como director. Por su parte, Takahiro Kishida, conocido por su trabajo en Haikyu!!, será el diseñador de personajes, y la música correrá por cuenta de Shuta Hasunuma, quien trabajó en A NEW DAWN.

Estamos en la era Sengoku ⚔️

Sekiro: No Defeat llega a Crunchyroll en enero de 2027.



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Ésta será la historia de Sekiro: No Defeat

La adaptación llevará nuevamente al público a la era Sengoku, una época en la que Japón está dividido en numerosas naciones que viven en guerra constante.

La historia se desarrolla en Ashina, una tierra considerada sagrada y que está rodeada de antiguos misterios. Después de que Isshin Ashina recuperara la región mediante un violento golpe de Estado y el paso de 2 décadas, aparece una nueva amenaza desde el interior de la región.

Genichiro, nieto de Isshin, debe recurrir a poderes prohibidos para intentar proteger su tierra natal. Mientras tanto, la esperanza está puesta en el Heredero Divino, un niño que fue secuestrado, y en su protector, un shinobi conocido como Sekiro.

La producción ya tuvo una presentación especial en Japón, cuando llegó al cine una versión del anime el pasado 4 de septiembre.

¿Cuándo se estrenó Sekiro: Shadows Die Twice?

El videojuego original, Sekiro: Shadows Die Twice, fue desarrollado por FromSoftware y publicado en marzo de 2019 para PlayStation 4, XBOX One y PC.

Ahora, después de varios años, la aventura de Sekiro tendrá una nueva oportunidad para llegar a más público.

¿Qué te parece que Sekiro: No Defeat vaya a tener 8 episodios? ¿Te gustaría ver más adaptaciones de juegos de FromSoftware? Cuéntanos en los comentarios.

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