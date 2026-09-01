Grand Theft Auto VI sorprendió a propios y extraños con su avance extendido que mostró casi 30 minutos de gameplay inédito. La respuesta de los fanáticos fue mayormente positiva, pero a lo largo y ancho del Internet es posible encontrar algunas quejas sobre el apartado gráfico y otros detalles.

Aunque la nueva entrega supone un salto técnico y visual sustancial con respecto a proyectos previos de Rockstar Games e incluso otros juegos actuales del mercado, algunos jugadores creen que se parece demasiado a GTA V, título que debutó originalmente en 2013. El actor de Ned Luke salió a la defensa de la secuela.

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Ned Luke, actor de Michael de Santa, cree que Grand Theft Auto VI luce impresionante

El actor se convirtió en una de las personalidades más queridas por los fanáticos de la franquicia de Take-Two Interactive. Tras dar vida a Michael de Santa en la quinta entrega, empezó a transmitir en plataformas de streaming y a tener participaciones destacadas en convenciones.

Así pues, muchos se preguntaban qué opinaba el intérprete de Michael de Santa sobre GTA VI. El actor reaccionó al último trailer en una transmisión en directo con Party Chat y House of Highlights, y también respondió algunas preguntas. En un momento, habló sobre las personas que dicen que la secuela es muy parecida a la entrega anterior.

“Esto no se parece en nada a Grand Theft Auto V. Creo que están locos. Les diré una cosa: nunca me vi tan bien”, comentó Ned Luke. Más adelante en la entrevista, mencionó que las animaciones del nuevo juego se ven muchísimo más detalladas que en la quinta entrega, y destacó el importante salto técnico que existe entre ambos lanzamientos.

“Fíjense en cómo se mueve la gente. Se ven como caminatas humanas reales (…) La tecnología avanza a pasos agigantados, ¿sabes? ¿Qué te hace pensar que va a ser mejor que estos juegos? No es una crítica, pero es como comparar GTA V con GTA IV. Nuestros gráficos superaron con creces a los de GTA VI”, comentó el intérprete.

Ned Luke también puntualizó otros detalles del adelanto, como el movimiento del cabello y la gran densidad de NPC que se observa en el mapa. Y sí, se apresuró a decir que Grand Theft Auto VI se ve mejor que Red Dead Redemption 2, considerado por muchos como uno de los mejores juegos de la historia.

La entrevista completa dura más de 20 minutos, y resulta muy interesante ver la reacción y conocer la opinión del actor de GTA V. Luke se mostró notablemente emocionado y sorprendido por lo visto en el adelanto.

Ned Luke elogia GTA VI y cree que se ve mucho mejor que Red Dead Redemption 2 y Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto VI es uno de los juegos más ambiciosos de la historia

Al margen de algunas críticas negativas, la inmensa mayoría del público está muy entusiasmado; no es para menos, pues Grand Theft Auto VI tiene todo lo necesario para ser uno de los videojuegos más exitosos de la historia. Incluso un programador de IO Interactive afirmó que Rockstar Games está “al menos 10 años por delante de la industria”.

Un reportaje reveló que la sede en Los Ángeles del estudio desarrollador se dedica casi exclusivamente a la creación de NPC. Se sabe que la nueva entrega tiene más de 600,000 animaciones únicas, un aumento considerable en comparación de las 55,000 de GTA V y las 300,000 de Red Dead Redemption 2.

Además, Rockstar Games confirmó que el mapa de Grand Theft Auto VI es 3 veces más grande que el de RDR2. Según Netflix, el material que se mostró en la presentación se capturó directamente en un PlayStation 5 base, por lo que es fácil asumir que el título podría verse ligeramente mejor en un PS5 Pro.

El entusiasmo por el juego provocó que se agotaran las consolas de Sony en algunas de las principales tiendas online. Mientras tanto, muchos fans calificaron el trailer del juego con 5 estrellas en Letterboxd. Con todo esto en mente, está claro que las personas que opinan que GTA VI se parece demasiado a GTA V son apenas una minoría muy vocal.

GTA VI es un juego mucho más ambicioso que GTA V

Pero cuéntanos, ¿el adelanto cumplió tus expectativas? Déjanos leerte en los comentarios.

Grand Theft Auto VI estará disponible para PlayStation 5 y XBOX Series X|S a partir del 19 de noviembre de 2026. Encontrarás más información sobre él si visitas esta página.

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