Lo que debes saber:

Los jugadores pueden conseguir 2 boletos de entrenamiento gratis mediante un nuevo código de regalo misterioso

La promoción celebra el primer Campeonato Internacional de la temporada competitiva 2027

Los boletos de entrenamiento permiten modificar los atributos de los Pokémon sin utilizar puntos de victoria (VP)

El código estará disponible hasta el 22 de noviembre de 2026

Pokémon Champions está disponible para Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y dispositivos móviles

Pokémon Champions continúa ofreciendo incentivos para mantener activa a su comunidad de jugadores. Aunque conseguir ciertos recursos dentro del juego requiere dedicar tiempo a las batallas o completar diferentes actividades, de vez en cuando aparecen oportunidades para obtenerlos sin tener que invertir tantas horas.

Esto resulta especialmente útil para quienes buscan mejorar a sus Pokémon y experimentar con distintas estrategias sin gastar todos sus recursos disponibles. Después de todo, tener un equipo bien preparado puede marcar la diferencia cuando llega el momento de enfrentarse a otros entrenadores.

Ahora, los jugadores tienen una nueva oportunidad para conseguir objetos que les permitirán seguir ajustando las características de su equipo. Lo mejor es que no necesitan completar una serie de desafíos para obtenerlos, pues basta con utilizar un nuevo código de Regalo Misterioso.

¿Cómo conseguir los boletos de entrenamiento gratis en Pokémon Champions?

The Pokémon Company habilitó una nueva distribución de Regalo Misterioso en Pokémon Champions con la que los jugadores pueden conseguir 2 boletos de entrenamiento sin costo adicional.

Esta entrega llega para celebrar el primer Campeonato Internacional de la temporada competitiva 2027, por lo que representa una buena oportunidad para preparar a tus criaturas de cara a los próximos enfrentamientos.

Cabe mencionar que los boletos de entrenamiento son recursos bastante útiles, especialmente porque no son tan sencillos de conseguir mediante las actividades habituales.

¿Para qué sirven los boletos de entrenamiento?

Una de las características principales de Pokémon Champions es la posibilidad de personalizar las habilidades y estadísticas de los Pokémon para adaptarlos a diferentes estrategias competitivas.

Mediante la función de entrenamiento, los jugadores pueden utilizar puntos de victoria (VP) para mejorar atributos como el Ataque y la Defensa, además de modificar las habilidades y los movimientos de sus criaturas.

El problema es que estos ajustes requieren VP, un recurso que puede agotarse conforme realizas modificaciones en tu equipo. Aquí es donde entran los boletos de entrenamiento, pues funcionan como una alternativa para realizar estos cambios sin depender exclusivamente de los puntos de victoria.

Así que, si tienes pensado experimentar con diferentes combinaciones o preparar a varios Pokémon para los combates clasificatorios, vale la pena aprovechar esta oportunidad.

Este es el nuevo código y los pasos para reclamar el regalo misterioso

Para conseguir los 2 boletos de entrenamiento, solamente debes ingresar el código nuevo en el apartado de Regalo Misterioso.

Sigue estas instrucciones para reclamar los 2 boletos:

Inicia Pokémon Champions Cuando llegues a la pantalla de título, selecciona la opción “Submenú” Entra en el apartado “Regalos misteriosos” Introduce el código LA1CTRA1N1NG27 Selecciona “Confirmar” para completar el proceso

Es importante mencionar que esta distribución tiene una fecha límite. El código podrá canjearse hasta el 22 de noviembre de 2026, así que tendrás que utilizarlo antes de ese día. Después de esa fecha dejará de funcionar y ya no podrás obtener los boletos mediante esta promoción.

Te recordamos que Pokémon Champions está disponible para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, además de contar con una versión para dispositivos móviles.

¿Ya reclamaste tus boletos de entrenamiento y qué Pokémon piensas mejorar con ellos? Cuéntanos en los comentarios.

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