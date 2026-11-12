Lo que debes saber:

Nintendo eliminó algunos Easter Eggs icónicos del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time

La decisión de retirar referencias, como los retratos de Mario y Yoshi, buscaba evitar que los jugadores se distrajeran del mundo de Hyrule

Algunas referencias se conservaron, como el collar de Bowser que lleva Talon, pues forma parte del diseño original del personaje

El objetivo fue preservar la identidad y la ambientación de Hyrule, incluso si eso significaba eliminar algunos de los Easter Eggs presentes en el juego original

Los remakes de videojuegos representan una oportunidad para recuperar grandes clásicos y, al mismo tiempo, introducir cambios que permitan mejorar la experiencia original. No obstante, modificar una aventura tan querida como The Legend of Zelda: Ocarina of Time también implica tomar decisiones complicadas, especialmente cuando se trata de elementos que los fans recuerdan con mucho cariño.

A lo largo de los años, los jugadores han descubierto numerosos secretos en el título de Nintendo 64, desde objetos escondidos hasta pequeños detalles que rinden homenaje a otras franquicias de la compañía. Algunos de estos guiños se convirtieron en parte de la identidad del juego y todavía son recordados por quienes exploraron Hyrule hace décadas.

Por eso, los cambios que presenta su nueva versión no han pasado desapercibidos. Aunque el remake busca conservar la esencia de la aventura protagonizada por Link, también hay elementos que quedaron fuera durante el proceso de actualización. Uno de ellos tiene una explicación bastante interesante, pues está relacionado con la manera en que Nintendo quiere que los jugadores experimenten su mundo.

Nintendo quería evitar que Mario y Yoshi rompieran la inmersión en Hyrule

En una entrevista reciente con Game Informer, el productor de la franquicia, Eiji Aonuma, y el productor del remake, Hidemaro Fujibayashi, hablaron sobre los cambios y elementos que decidieron conservar durante el desarrollo de esta nueva versión.

Durante la conversación, Aonuma explicó por qué desaparecieron los retratos de algunos personajes de Nintendo que podían encontrarse en el patio del Castillo de Hyrule en el lanzamiento original.

En The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo 64, los jugadores podían encontrar pinturas de personajes como Mario y Yoshi, entre otros rostros conocidos de la compañía. Se trataba de un Easter Egg bastante peculiar que recompensaba a quienes se tomaban el tiempo de observar los alrededores del castillo.

Sin embargo, Nintendo considera que este tipo de referencias deben tratarse de manera diferente en la actualidad. Según explicó Aonuma, encontrar un retrato de Yoshi podría provocar que algunos jugadores se preguntaran qué hace ese personaje en el mundo de Hyrule. Esto podría distraerlos de la aventura y romper la inmersión que el equipo quiere mantener.

Por ese motivo, los desarrolladores optaron por eliminar estos retratos en el remake. La intención es que los jugadores puedan concentrarse en el universo de Ocarina of Time sin encontrarse con referencias que no encajan directamente con su ambientación.

Aquí puedes ver la diferencia entre versiones:

No todos los guiños de Nintendo desaparecieron del remake

Curiosamente, la decisión no significa que Nintendo haya eliminado absolutamente todas las referencias a otras franquicias. Durante la entrevista, Aonuma también hizo una distinción importante sobre los elementos que forman parte de la identidad de los personajes.

Un ejemplo es el collar de Bowser que lleva Talon, el cual permanece en esta nueva versión. La razón es que dicho accesorio ya formaba parte del diseño original del personaje, por lo que conservarlo no representa una referencia introducida de manera independiente que pueda distraer a los jugadores.

Esta explicación permite entender mejor el criterio que siguió el equipo durante el desarrollo. No se trata de borrar cualquier conexión con otras franquicias de Nintendo, sino de decidir qué elementos tienen sentido dentro del mundo que presenta cada entrega.

Al final, el remake demuestra que recuperar un clásico no necesariamente significa conservar absolutamente todos sus detalles. Aunque algunos jugadores seguramente extrañarán los retratos de Mario y Yoshi, Nintendo considera que mantener la identidad y la atmósfera de Hyrule es más importante que preservar cada Easter Egg.

¿Te hubiera gustado que estos retratos regresaran en el remake o estás de acuerdo con la decisión de Nintendo? ¿Qué otro secreto del juego original esperas encontrar en esta nueva aventura? Cuéntanos en los comentarios.

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