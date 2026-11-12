LO QUE DEBES SABER:

Sony busca diversificar su catálogo de propiedades intelectuales y podría invertir en Shueisha, editorial responsable de franquicias populares como Dragon Ball y One Piece

Sus planes a futuro también contemplan entrar con mayor fuerza al mercado infantil, inspirándose en franquicias exitosas como Bluey y Chiikawa

Sony pretende recuperar su posición como principal accionista de Kadokawa Corporation, luego de ser superada por Oasis Management

Entre sus objetivos a largo plazo está la posibilidad de incursionar en el sector de los parques temáticos, aprovechando el potencial de sus importantes propiedades intelectuales

La era de Sony como fabricante y distribuidor de electrónica para el usuario final quedó en el pasado y actualmente la compañía japonesa apuesta fuerte por otros sectores, como los videojuegos y el entretenimiento y uno de sus objetivos es convertirse en potencia mediante el anime.

Sus inversiones de más de 20 años en Aniplex, junto con sus decisiones en torno a Crunchyroll y empresas relacionadas, han dado frutos y la empresa considera que seguir por este camino es objetivo prioritario.

Sony se dio cuenta de que poseer propiedades intelectuales es un gran negocio y entre sus planes se encuentran diversificar su portafolio e incluso apuntan hacia la editorial de Dragon Ball, Naruto y One Piece: Shueisha.

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Sony reconoce interés por invertir en Shueisha, editorial de Dragon Ball, Naruto y One Piece como parte de un plan muy ambicioso

Shueisha está en la mira de Sony

Durante una entrevista con Bloomberg, Atsuhiro Iwakami, presidente de Sony Music Entertainment Japan y de Aniplex, habló sobre los planes de la compañía en cuanto a las propiedades intelectuales, en específico en la escena japonesa.

Al respecto, el directivo reconoció que hay interés de Sony para invertir en Shueisha, compañía editorial de Dragon Ball, One Piece, Naruto y otras IP, pues la empresa se encuentra en un momento importante en cuanto a la diversificación de las IP que le pertenecen y en las que quiere tener participación.

Más allá del manga, hay ambición por el lado del anime. Cabe recordar que actualmente Sony cuenta con Crunchyroll, líder en el sector, con Aniplex y en 2025 fundó Hayate, un estudio enfocado en la animación japonesa que se encarga de hacer producciones originales.

Atsuhiro Iwakami fue directo y señaló que el plan de la compañía japonesa es volverse una potencia mediante la propiedad y acuerdos con franquicias importantes a nivel mundial.

Productos para niños, aumentar su parte en Kadokawa y hasta parques temáticos: Sony va por todo

Ahora que destaca en el negocio de las propiedades intelectuales y el entretenimiento, Sony no piensa quitar el dedo del renglón y ya perfila sus opciones para el futuro.

Atsuhiro Iwakami reveló que la compañía quiere entrar en el mercado infantil y para ello se inspiran en producciones como Bluey, un éxito con los menores de edad, y Chiikawa, lo mismo en el mercado japonés.

Asimismo, el directivo mencionó el deseo de recuperar su posición como el principal accionista de Kadokawa Corporation. En marzo de este año, la compañía japonesa dejó ese lugar debido a la inversión de Oasis Management que actualmente posee 15.25% de la empresa. En este momento, Sony tiene 11.01%.

Finalmente, y pensando a mediano y largo plazo, Atsuhiro Iwakami reconoció que en caso de que Sony tenga las suficientes propiedades intelectuales con gran potencial de negocio, les gustaría entrar en el sector de los parques temáticos.

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