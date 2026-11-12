Lo que debes saber:

El remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time introduce una quinta botella adicional, por lo que ahora hay un total de 5

4 botellas se pueden obtener durante la etapa en la que Link es un niño, mientras que la última solamente está disponible cuando es adulto

Las botellas son objetos fundamentales durante la aventura, pues permiten almacenar artículos útiles como pociones, hadas y otros elementos

The Legend of Zelda: Ocarina of Time tiene muchos secretos que puedes pasar por alto durante tu primer recorrido. Entre los objetos más útiles están las botellas vacías, ya que permiten almacenar pociones, hadas, leche Lon Lon y otros elementos que pueden ayudarte durante los combates y la exploración.

Una de las novedades del remake es que ahora puedes conseguir 5 botellas, una más que en el juego original. 4 están disponibles durante la etapa de Link niño, mientras que la última requiere avanzar hasta su versión adulta.

A continuación te explicamos dónde encontrar cada una y qué debes hacer para conseguirlas.

1. Tienda de Pociones de la Ciudadela de Hyrule

Después de completar la mazmorra del Gran Árbol Deku como Link niño, dirígete a la Ciudadela de Hyrule y entra en la Tienda de Pociones. Habla con el dueño, quien estará preocupado porque uno de sus insectos escapó.

El comerciante te prestará una botella vacía para que captures al pequeño animal que camina por el suelo del establecimiento. Cuando lo encuentres y lo atrapes, devuélveselo. Como recompensa, podrás quedarte con la botella de forma permanente y también recibirás una poción roja.

Cabe mencionar que ésta es una de las novedades del remake y también es la que se obtiene más fácilmente.

2. Minijuego de los supercuccos en el Rancho Lon Lon

Para conseguir la segunda botella del juego, debes dirigirte al Rancho Lon Lon, también como Link niño, y entrar por la primera puerta a la izquierda para encontrar a Talon, que como te imaginarás está dormido. Habla con él para despertarlo y paga 10 rupias para participar en su minijuego, cuyo objetivo es encontrar a los 3 supercuccos que aventará y que se esconderán entre las demás gallinas.

Aquí será importante que pongas atención a la dirección en la que los avienta para localizarlos rápidamente, ya que tendrás 30 segundos para tomarlos y levantarlos.

Si consigues encontrar las 3 máquinas asesinas antes de que termine el tiempo, Talon te premiará con una botella llena de leche Lon Lon, que podrás utilizar en 2 ocasiones para recuperar corazones.

3. Reúne los 7 Cuccos de la Aldea Kakariko

La tercera botella también se consigue como Link niño. Al lado derecho de la entrada de la Aldea Kakariko, encontrarás a la chica cuidadora de los cuccos, o Anju para los que la identifican bien de Zelda: Majora’s Mask, junto a un corral. Habla con ella para recibir la tarea de encontrar a sus 7 cuccos perdidos y devolverlos a su hogar.

Cabe mencionar que los animales están repartidos por diferentes zonas del pueblo y aquí te contamos cómo encontrar a cada uno. Recuerda que habrá momentos en los que para alcanzar los cuccos que están en lugares elevados o patios cerrados, deberás utilizar uno para planear desde los bordes y llegar a zonas que normalmente serían inaccesibles.

Una vez con los 7 cuccos en el corral, habla con Anju y te regalara otra botella.

4. La carta de la Princesa Ruto en el Lago Hylia

Para conseguir la cuarta botella vacía, primero tendrás que visitar el Dominio Zora como Link niño y completar el minijuego de buceo junto a la cascada para conseguir la Escama de Plata, objeto que permite sumergirte a mayor profundidad.

Después, dirígete al Lago Hylia. Puedes llegar mediante el atajo submarino que conecta ambas regiones que está en el mismo estanque de los Zora. Una vez en el lago, busca un objeto brillante en el fondo del agua que está soltando burbujas y sumérgete para recogerlo.

Encontrarás una botella que contiene una carta de la Princesa Ruto. Llévasela al Rey Zora, quien se quedará con el mensaje de su hija, pero te permitirá conservar el recipiente vacío.

5. Captura a los 5 gran Poes en la Llanura de Hyrule

La última botella vacía del juego es la más complicada de conseguir. En esta ocasión necesitas ser Link adulto y cumplir con 2 objetivos: rescatar a Epona del Rancho de Ingo y obtener el Arco de las hadas, que se encuentra en el Templo del Bosque.

Para conseguir a Epona, debes haber obtenido la canción que la tranquiliza y que te enseñó Malon cuando Link era niño. Ahora como adulto, dirígete al rancho y págale 20 rupias a Ingo para montar sus caballos. Una vez ahí, toca la canción de Epona para poder montarla y acercarte al granjero para que te rete a un par de carreras. Ya que le ganes, cerrará las puertas del rancho, pero podrás escapar fácilmente con un brinco de la yegua sobre las rejas.

Cuando tengas a Epona y el Arco de las hadas, recorre la Llanura de Hyrule para encontrar a unos fantasmas especiales conocidos como las gran Poes.

Estos enemigos son muy fáciles de encontrar en el mapa, ya que sólo debes seguir las construcciones de piedra con un brillo morado en el campo. Después, necesitarás galopar con Epona y saltar sobre uno de esos lugares para que aparezca un Poe. Atácalo con el Arco de las hadas hasta vencerlo, y una vez que muestre su alma amarilla, métela a una botella vacía.

Tu objetivo es reunir a los 5 gran Poes y llevarlos con el misterioso comerciante de almas que se encuentra en las ruinas de la entrada de la Ciudadela de Hyrule. Entrégale los fantasmas hasta acumular 500 puntos y recibirás como recompensa la quinta y última botella.

Con estos pasos podrás conseguir todos los recipientes disponibles en el remake de Ocarina of Time para Nintendo Switch 2 y tendrás más espacio para guardar objetos útiles durante tu aventura.

¿Ya encontraste las 5 botellas? ¿Cuál de estos desafíos te pareció más complicado? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.