La comunidad de Pokémon está a punto de recibir una nueva forma de combatir desde cualquier lugar. Después de su estreno en Nintendo Switch, Pokémon Champions se prepara para llegar a dispositivos móviles con un lanzamiento global que permitirá a millones de entrenadores entrar a la acción al mismo tiempo.

Durante los últimos días, los jugadores pudieron preregistrarse en la versión para celulares mediante Google Play, mientras que The Pokémon Company compartió nuevos detalles sobre el funcionamiento del título, su compatibilidad con Pokémon Home y los planes para incorporar más criaturas en futuras actualizaciones. Ahora, por fin conocemos la hora exacta en la que abrirá sus puertas en móviles.

¿A qué hora se estrena Pokémon Champions en México?

De acuerdo con la información compartida para el lanzamiento global, Pokémon Champions estará disponible en dispositivos móviles el miércoles 17 de junio.

La buena noticia es que los entrenadores de México podrán comenzar a jugar a partir de las 8:00 PM, hora del centro de México, del 16 de junio. Esto significa que el estreno ocurrirá de manera simultánea en distintas regiones del mundo, evitando ventajas para determinados territorios.

La llegada a celulares coincide con una importante actualización del juego. Además de ajustes y novedades para la experiencia competitiva, también entrará en vigor el formato Regulation M-B, que modificará el entorno de combates y las estrategias más utilizadas por la comunidad.

¿Qué es Pokémon Champions?

Pokémon Champions es un juego enfocado completamente en los combates competitivos entre entrenadores. A diferencia de otras entregas principales de la franquicia, aquí el objetivo principal es construir equipos, participar en batallas y perfeccionar estrategias.

Uno de sus mayores atractivos es la integración con Pokémon Home, característica que permite utilizar Pokémon obtenidos en otros títulos compatibles. Gracias a ello, los jugadores pueden trasladar parte de sus colecciones y formar equipos con criaturas que han acompañado sus aventuras durante años.

El proyecto busca convertirse en un punto de encuentro para la escena competitiva de Pokémon. Por esa razón ofrecerá juego cruzado entre plataformas, permitiendo que usuarios de Nintendo Switch y dispositivos móviles compitan entre sí.

Un nuevo paso para la escena competitiva de Pokémon

La llegada a móviles representa una expansión importante para el juego. Ahora será posible participar en combates desde prácticamente cualquier lugar, algo que podría ayudar a que la comunidad competitiva crezca todavía más durante los próximos meses.

Con un modelo gratuito, soporte para múltiples plataformas y la promesa de recibir nuevos Pokémon con futuras actualizaciones, Pokémon Champions tiene argumentos para convertirse en una de las propuestas más importantes de la franquicia durante 2026.

¿Piensas jugar Pokémon Champions desde Nintendo Switch o en tu celular? Cuéntanos en los comentarios.

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