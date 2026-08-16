Para celebrar el décimo aniversario de Pokémon GO, la desarrolladora Scopely intentó recrear el icónico tráiler de anuncio de 2016 con un evento presencial en Times Square, Nueva York. Sin embargo, lo que debía ser una fiesta terminó en indignación masiva: la cita fue exclusiva para influencers, creadores de contenido y prensa, otorgándoles un Mewtwo con estadísticas perfectas (“hundo”) y un fondo especial.

El descontento no tardó en explotar, en especial cuando algunos de los asistentes comenzaron a revender estas versiones exclusivas en eBay por cifras que iban desde los $500 hasta los $5,000 dólares.

Ahora, en un movimiento para compensar a los entrenadores de todo el mundo, Scopely ha decidido regalar a absolutamente todos los jugadores un Mewtwo perfecto con fondo especial de aniversario.

¿Cómo conseguir el Mewtwo “hundo” gratis?

A diferencia de las incursiones tradicionales del Pokémon GO Fest, donde conseguir un Pokémon de estadísticas perfectas exige mucha suerte y comprar múltiples pases, esta vez el proceso será extraordinariamente sencillo.

Para reclamar la recompensa, los jugadores solo deben completar una Investigación Temporal muy básica antes del 6 de septiembre:

Atrapar 10 Pokémon

Dar más poder (Power Up) a un Pokémon 10 veces

Cabe mencionar que estl regalo no se limita únicamente al Mewtwo perfecto. La investigación temporal incluye beneficios adicionales extremadamente raros:

Mega Mewtwo Y al instante: El Mewtwo otorgado vendrá con el tercer Nivel Mega ya desbloqueado (la misma versión a la que se enfrentaron los asistentes en Nueva York) y energía necesaria para su megaevolución.

Master Ball: Todos los entrenadores recibirán una de estas codiciadas Poké Balls, capaces de capturar a cualquier criatura al primer intento sin margen de fallo.

¿Qué pasará con el fondo de Times Square?

Para quienes se quedaron con las ganas de obtener el arte conmemorativo de Nueva York, la compañía confirmó que el Mewtwo con fondo especial de Times Square volverá a estar disponible para todos en el futuro. No ha dicho cuándo, pero muy probablemente en un próximo evento de GO Fest.

Por su parte, los entrenadores que asistieron al evento presencial original recibirán una versión de esta investigación con recompensas y estadísticas ajustadas para equilibrar el beneficio.

El evento de aniversario culminará el 6 de septiembre con una Mega Final. Si eres jugador activo o tenías tiempo sin entrar, este es probablemente el mejor momento del año para abrir la aplicación y reclamar tu premio.

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