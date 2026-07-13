Pokémon GO cumplió 10 años y quiso celebrarlo a lo grande. La aplicación de realidad aumentada reunió a 2000 invitados de la comunidad Pokémon en un evento especial celebrado el 9 de julio en Times Square, Nueva York.

La celebración recreó el trailer de presentación de Pokémon Go de 2016 y estuvo llena de actividades, invitados especiales y mensajes de agradecimiento para los entrenadores que han jugado desde 2016. Sin embargo, lo que parecía una pokéfiesta de entrenadores dio un giro inesperado cuando un exclusivo Mega Mewtwo que fue entregado por sorpresa, únicamente a los asistentes con invitación.

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El Mewtwo de la discordia

Sin duda, este encuentro exclusivo fue motivo de emoción entre los fans invitados a dicha celebración, en especial porque todos los asistentes recibieron una sorpresa, ya que pudieron obtener un Mewtwo con IV perfectos y un fondo exclusivo de Times Square de forma garantizada. Esto generó molestia entre los jugadores que quedaron fuera del evento porque, hasta el momento, no es posible conseguir a este Mewtwo por algún otro medio.

Dicho pokémon se ha convertido en una criatura muy valiosa para los coleccionistas y jugadores competitivos, que aseguran fueron excluidos y consideran injusto que los organizadores dieran prioridad a streamers, celebridades de internet y creadores de contenido.

Las invitaciones al evento se distribuyeron a través de los embajadores de la comunidad de Pokémon Go en cinco distritos de Nueva York, y se limitó a 2.000 jugadores.

Según los organizadores de la incursión, se realizó de esta forma para garantizar la seguridad de los asistentes al evento en Times Square, lo único que necesitaban para asegurar su entrada era recibir una notificación sorpresa directamente en su aplicación.

Mega Mewtwo Y spotted in Times Square, NYC! 😱 pic.twitter.com/5WsYFssjdy — Pokémon GO (@PokemonGoApp) July 10, 2026

Este suceso ha dividido a la comunidad, pues en foros como Reddit discuten que la intención de recrear el trailer original es bien intencionada y un gran homenaje a Pokémon Go, pero por otro lado, entregar un pokémon sorpresa tan valioso a unos cuantos es algo injusto. Un usuario de Reddit lo describe como “la antítesis de lo que convirtió a Pokémon Go en un fenómeno en 2016″.

El usuario se refiere a cómo los jugadores recorrían todo el planeta en busca de los pokémon más poderosos, visitando otros lugares con la intención de encontrar un ejemplar único con IV cercanos a la perfección.

Si bien hay muchos comentarios negativos, también hay algunos que consideran una buena idea invitar a los embajadores pokémon, ya que han dedicado su tiempo a crear contenido de forma exclusiva para los jugadores de Pokémon Go. Además, creen que si hubieran asistido más de 2000 personas al lugar, la seguridad de las personas reunidas ahí se hubiera comprometido.

Podrás obtener a Mega Mewtwo Y, pero...

Se ha anunciado que los jugadores de todo el mundo tendrán acceso a Mega Mewtwo en ambas versiones como parte del Pokémon Go Fest 2026. La mala noticia es que, a diferencia del Mewtwo de Times Square, las criaturas que podamos encontrar no tendrán IV perfectos ni el fondo exclusivo de Times Square.

🏆🔓 CODE #2 UNLOCKED



Trainers, you crushed the Mega Mewtwo Meetup Challenge of 750k check-ins! Both codes featuring Link Charges and Poké Balls are now live! #PokemonGOFest2026: Global



Trainers at the maximum Link Charge capacity will need to free up space before redeeming… pic.twitter.com/GNoWkcIFt0 — Pokémon GO (@PokemonGoApp) July 12, 2026

Sin duda, es un buen gesto de parte de Scopely Explore, pero más allá de una valiosa recompensa, muchos consideran que este es un regalo de consolación que no se puede considerar un premio a su lealtad durante estos 10 años.

Como podrás notar, Pokémon Go dejó un sabor agridulce entre los fans con su celebración, pero cuéntanos, ¿te parece grave que solo unos pocos puedan obtener este Mewtwo exclusivo? ¿Crees que puede manchar el 10.º aniversario de Pokémon Go? No olvides dejar tus respuestas e inquietudes en la caja de comentarios.

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