Pese a ser cuna de varias de las series JRPG de la historia del videojuego, Square Enix hoy por hoy es conocida por su incompetencia en el sector de juegos como servicio. La infamia sigue creciendo, pues hoy la compañía japonesa acaba de anunciar que uno de sus más recientes lanzamientos (de Final Fantasy, dicho sea de paso) llegará a su fin de servicio apenas 1 año después de su lanzamiento.

Basta con voltear a ver la enorme lista de juegos que Square Enix ha cancelado en esta década para darse cuenta de que parece que este tipo de proyectos no fueron diseñados con un plan a largo plazo, sino que se trata de más bien una propuesta apenas justificable. A esta lista de juegos malogrados acaba de sumarse Final Fantasy XIV Mobile.

La versión móvil de Final Fantasy XIV dejará de funcionar

Lo leíste bien, luego de más de 10 años de su lanzamiento original para consolas y PC, Final Fantasy XIV llegaría a dispositivos móviles gracias a una colaboración entre Square Enix y Tencent.

El proyecto estuvo a cargo específicamente de la desarrolladora china LightSpeed Studios y se lanzó el pasado 19 de junio de 2025 como juego exclusivo de territorio chino oficialmente como Final Fantasy XIV Mobile (Chinese Edition).

Esta versión apenas acababa de cumplir 1 año en el mercado, pero hoy el equipo encargado de la operación de esta versión anunció que Square Enix y Tencent decidieron poner fin a su acuerdo de licencia que hizo realidad este proyecto “debido a ajustes en las operaciones empresariales y cambios en el entorno del mercado”.

En el comunicado, el equipo dedicó 1 párrafo para agradecer la contribución de los jugadores chinos por medio de las sugerencias en torno al gameplay y las características del juego en general, pues fueron ellos los que guiaron al equipo en la creación del mundo.

El fin de servicio está agendado precisamente para el 29 de septiembre a las 9:00 PM (hora de la Ciudad de México). No obstante, el servicio sufrirá una afectación meses antes, pues hace unas horas el título dejó de admitir el registro de jugadores nuevos.

La versión móvil de Final Fantasy XIV no llegará a Occidente tras cancelación del proyecto (imagen: Square Enix, Tencent, Samsung, LEVEL UP)

¿Final Fantasy XIV para móviles no llegará a Occidente?

Como pasa con este tipo de juegos como servicio que no cuentan con una versión que puede jugarse fuera de línea una vez que llega el temible EoS, cuando llegue esta fecha los servidores de Final Fantasy XIV Mobile (Chinese Edition) dejarán de funcionar en su totalidad, por lo que no se podrá acceder al juego, aparte de que el sitio web oficial dejará de ser accesible también.

Tal como detalló Square Enix, se eliminará toda la información relacionada con la cuenta, el personaje y otros datos de los usuarios que disfrutaron esta versión.

Aunque la comunidad ya no podrá iniciar sesión en el sitio web por lo anterior, los foros permanecerán abiertos y podrán seguir recibiendo apoyo del equipo de soporte, pero después del 14 de octubre estos servicios dejarán de estar disponibles también.

Aunque este anuncio parece sólo afectar a los jugadores chinos, la verdad es algo que la base de jugadores en Occidente también lamenta, puesto que había intenciones que que esta versión para móviles se lanzara fuera de China en una fecha aún sin definir. Dicho de otra manera, al parecer Final Fantasy XIV jamás podrá jugarse en móviles en Occidente.

“A todos los que nos han acompañado hasta ahora, les ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por tener que finalizar este servicio sin haber logrado cumplir plenamente con sus expectativas”, comentó el equipo del juego. “Al mismo tiempo, deseamos expresar nuestro profundo agradecimiento a todos aquellos que nos han apoyado a lo largo del camino. Gracias, de verdad, desde el fondo de nuestros corazones. Asimismo, pedimos disculpas sinceras a todos los que esperaban con ilusión la versión global por no haber podido cumplir con sus expectativas”.

Otro juego cancelado de Square Enix

Se desconocen los pormenores de lo que llevó a Square Enix y Tencent a poner fin a su acuerdo más allá de los ajustes en las operaciones empresariales y los cambios en el entorno del mercado, pero no deja de llamar la atención porque se trata de otro juego cancelado.

Recordemos que hace sólo 10 días, Square Enix anunció que también apagaría los servidores de Final Fantasy VII: Ever Crisis el próximo octubre, después de 3 años de servicio, lo que deja ver que ni las sagas más importantes de la compañía se salvan de estos fracasos.

¿Tenías la ilusión de jugar la versión móvil de Final Fantasy XIV en Occidente? Cuéntanos en los comentarios.

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