The Legend of Zelda se ha ganado un lugar en la industria por las decenas de grandes juegos que componen la saga. Sin embargo, no todos los proyectos se concretaron en juegos, sino que ha sufrido algunas cancelaciones y hoy sabemos que uno de ellos iba a ser desarrollado por uno de los mejores estudios de Ubisoft.

A finales de 2022, luego del lanzamiento de Mario + Rabbids Sparks of Hope, Nintendo estaría contento con los resultados de esta segunda colaboración a tal grado que ya estaban planeando una tercera que no sería un nuevo juego de la serie Mario + Rabbids, sino un título muy ambicioso en el que todo el equipo, liderado por Davide Soliani, confiaba y que convertiría al estudio en el principal de la compañía francesa.

Goliath: el juego de The Legend of Zelda hecho por Ubisoft que no existió

De acuerdo con Tom Henderson de Insider Gaming, se trataba de Goliath, un juego ambientado en el universo de The Legend of Zelda, precisamente un spin-off que pondría al jugador en control de un personaje desconocido originalmente, pero que más tarde se reemplazaría por Ganondorf a petición de Nintendo.

Henderson explicó que Goliath formaría parte del libro sobre juegos cancelados que publicará pronto, pero que decidió no incluirlo por falta de suficiente evidencias, aunque acaba de publicar este reporte porque independientemente lo corroboró lo suficiente.

Según el reporte, a inicios de 2023 Ubisoft Milan propuso oficialmente Goliath a Nintendo y tenía hasta finales de ese mismo año para mejorar el prototipo, pero desafortunadamente es algo que no ocurrió y la compañía japonesa terminó por rechazar el proyecto.

Ubisoft planeó juego de The Legend of Zelda protagonizado por Ganondorf, pero Nintendo lo rechazó (imagen: Nintendo, Ubisoft, LEVEL UP)

¿Por qué Nintendo canceló el juego de The Legend of Zelda hecho por Ubisoft?

Aunque los motivos no quedaron claros, 2 fuentes con más conocimiento de la colaboración mencionaron que se dio la oportunidad de que Ubisoft Milan se involucrara en otra franquicia de Nintendo (rumores indican Star Fox o nuevamente Mario), pero nada se concretó y en un punto del invierno de 2023 se deshizo la relación entre las 2 compañías.

Después de esto, Ubisoft Milan se dividió para que sus empleados auxiliaran a otros equipos de Ubisoft, como aquel responsable de Beyond Good & Evil 2, mientras que Soliani y otros miembros se fueron de la compañía para formar la propia, Day 4 Night.

Al ser cuestionada al respecto de este proyecto secreto, Ubisoft no hizo comentario, sino que se limitó a recordar que no habla en torno a rumores o especulaciones. De igual forma, se espera que Nintendo jamás hable al respecto, por lo que difícilmente sabremos más sobre este proyecto secreto de The Legend of Zelda.

Curiosamente, no es la primera vez que escuchamos de un proyecto cancelado de esta franquicia. Recordemos que hace unos años salió a la luz material artístico que dejaba ver que Nintendo habría planeado un juego de The Legend of Zelda en colaboración con Retro Studios, pero que por desgracia tampoco llegó a buen puerto.

¿Te hubiera gustado ver un juego de The Legend of Zelda con Ganondorf como protagonista? Cuéntanos en los comentarios.

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