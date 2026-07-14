Aunque cuesta creerlo, el XBOX One y PlayStation 4 permanecen activos y todavía reciben muchos nuevos lanzamientos, a pesar de que debutaron hace más de 13 años; sin embargo, dichas consolas tienen una potencia limitada y claramente son incapaces de correr algunos de los juegos más recientes.

Hay malas noticias para los fanáticos de los videojuegos de zombies. Lo que pasa es que uno de los títulos más populares de 2025 canceló los ports para las consolas más antiguas de Microsoft y Sony. Esto significa que la entrega en cuestión será una exclusiva de la actual generación de consolas, a pesar de que se prometió lo contrario.

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Dying Light: The Beast cancela sus ports para PS4 y XBOX One

Por supuesto que hablamos de Dying Light: The Beast, el más reciente título de la querida serie de mundo abierto. Este proyecto generó muchas expectativas tras su revelación inicial, pues representa un regreso a las raíces en muchos sentidos. La comunidad estaba muy emocionada, pero tristemente muchos fans se quedarán con las ganas de probarlo.

El proyecto de Techland debutó en septiembre de 2025 para XBOX Series X|S, PlayStation 5 y PC. Los desarrolladores habían prometido versiones para la antigua generación de consolas, lo que permitiría a los jugadores de XBOX One y PS4 experimentar la más reciente aventura de Kyle Crane.

Tristemente, hubo un cambio de planes. A través de un breve comunicado en redes sociales, la compañía confirmó que los ports para las plataformas antiguas de Microsoft y Sony se cancelaron tras una “cuidadosa consideración”. El equipo explicó que la entrega se desarrolló desde 0 para aprovechar el hardware de la generación actual.

“Su mundo abierto, gráficos avanzados y combate y desplazamiento fluidos dependen de la potencia de procesamiento y la memoria que las consuelas de la generación anterior simplemente no pueden proporcionar”, explicó Techland en su mensaje.

El estudio indicó que, a medida que avanzaba el desarrollo de Dying Light: The Beast, quedó claro que llevar el juego a los ecosistemas antiguos de Microsoft y Sony “requeriría compromisos que impedirían ofrecer la experiencia” que los desarrolladores se propusieron crear.

La compañía declara que esta decisión es un reflejo de las realidades técnicas de la producción y su compromiso con crear la “mejor experiencia posible” para los fanáticos. Finalmente, dio a conocer que cualquiera que los fans que reservaron el título en algunas de las 2 plataformas podrán solicitar un reembolso.

Cancelan ports para PS4 y XBOX One de Dying Light: The Beast

El fin del PlayStation 4 y XBOX One

La noticia generó decepción en la comunidad, pero hasta cierto punto es comprensible. De hecho, una historia similar ocurrió con la entrega original de la franquicia, que estaba planeada para PS3 y XBOX 360; al final, dichas versiones se descartaron y el juego debutó como exclusiva de PS4 y XBOX One en consolas.

De igual forma, hay que considerar que las consolas de antigua generación de Sony y Microsoft vieron la luz del día en 2013, hace más de 13 años. Desde entonces, importantes juegos AAA abandonaron dichas plataformas. Por ejemplo, Gotham Knights canceló su lanzamiento para dichos ecosistemas. De igual forma, el DLC de Cyberpunk 2077 fue exclusivo para PS5, PC y XBOX Series X|S.

También hemos visto numerosos juegos como servicio que retiran el soporte a las versiones más antiguas, como Genshin Impact, Call of Duty: Warzone y PUBG: Battlegrounds. Así pues, es comprensible la cancelación de los ports de PS4 y XBOX One de Dying Light: The Beast.

El XBOX One y PS4 tienen los días contados y pronto dejarán de recibir más juegos

Pero dinos, ¿esperabas comprar el título en dichas consolas? Déjanos leerte en los comentarios.

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