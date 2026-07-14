La Nintendo Switch 2 apenas lleva un año en el mercado, pero eso no ha impedido que comiencen a surgir rumores sobre una posible revisión de hardware. Después del éxito que tuvo el modelo OLED del primer Switch, muchos jugadores esperan que la nueva consola también reciba una versión con una pantalla de mayor calidad.

Ahora, un nuevo reporte procedente de Corea del Sur sugiere que Nintendo ya estaría estudiando esa posibilidad. Aunque la información todavía está lejos de ser oficial, el supuesto calendario de desarrollo ha llamado la atención porque apunta a una ventana mucho más cercana de lo que muchos imaginaban.

Un reporte asegura que Nintendo ya estudia un Nintendo Switch 2 OLED

De acuerdo con ZDNET Korea, Nintendo está considerando lanzar una versión OLED de Nintendo Switch 2. El medio cita a diversas fuentes de la industria que aseguran que el proyecto todavía se encuentra en evaluación y que aún no ha recibido la aprobación definitiva.

Según el informe, el desarrollo podría arrancar hacia finales de 2026. Si todo avanza conforme al plan, la producción masiva comenzaría entre finales de 2027 e inicios de 2028. Esto permitiría que la consola llegara al mercado mucho antes de lo que ocurrió con la primera generación.

El mismo reporte señala que Samsung Display volvería a ser el proveedor de los paneles OLED, tal como ocurrió con el Nintendo Switch OLED en 2021.

Como sucede con cualquier filtración relacionada con hardware, es importante tomar esta información con cautela. El propio medio reconoce que Nintendo todavía no ha tomado una decisión definitiva y que el proyecto podría modificarse o incluso cancelarse.

¿Qué mejoras ofrecería el Nintendo Switch 2 OLED?

El reporte indica que la consola conservaría una resolución Full HD de 1920 × 1080, igual que el modelo LCD actual de Nintendo Switch 2. Esto significa que el principal atractivo no estaría en una mayor resolución, sino en la calidad de la pantalla.

Una tecnología OLED permitiría disfrutar colores más intensos, negros mucho más profundos, mejor contraste, tiempos de respuesta más rápidos y un panel más delgado. Para quienes juegan principalmente en modo portátil, estas mejoras podrían hacer una diferencia importante en títulos con escenarios muy coloridos o ambientes oscuros.

Muchos jugadores recuerdan el salto visual que representó la pantalla OLED en juegos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, por lo que una actualización similar para la nueva consola resulta una idea bastante atractiva.

El precio podría convertirse en el mayor obstáculo

Uno de los aspectos más interesantes del rumor es el calendario. El Primer Nintendo Switch debutó en 2017, mientras que su modelo OLED llegó hasta 2021, 4 años después. Si esta nueva revisión aparece entre 2027 y 2028, la espera sería de apenas 2 o 3 años.

Sin embargo, el reporte también menciona que los paneles OLED siguen siendo considerablemente más costosos que los LCD. En un momento donde el precio de los componentes continúa siendo elevado, Nintendo tendría que encontrar el equilibrio entre mejorar el hardware y mantener un precio atractivo para los consumidores.

Por ahora, la compañía únicamente ha confirmado que trabaja en una nueva revisión de Nintendo Switch 2 para cumplir con las futuras regulaciones sobre baterías en Europa. Todo lo relacionado con un modelo OLED permanece en el terreno de los rumores.

¿Comprarías un Nintendo Switch 2 OLED si ofreciera una mejor pantalla, aunque costara más? ¿Crees que Nintendo debería lanzar esta revisión antes de una versión más potente de la consola? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente