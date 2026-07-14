PlayStation se ganó la apatía de la comunidad tras anunciar que dejará de producir videojuegos físicos a partir de 2028. A pesar del claro descontento de los jugadores, la compañía guarda silencio sobre el tema y todo parece indicar que continuará con sus planes. Ahora, la comunidad espera que los gobiernos del mundo intervengan.

Justamente, el asunto no pasó desapercibido por personalidades de la política en México. En particular, legisladores del partido Movimiento Ciudadano arremetieron contra Sony y expresaron su intención de presentar una denuncia formal ante la Comisión Nacional Antimonopolio.

Ahora, Iraís Reyes, una de las principales responsables de esta iniciativa, se pronunció en redes sociales donde volvió a explicar el razonamiento detrás de la queja legal y detalló los peligros que corren tanto los jugadores como las tiendas si PlayStation elimina por completo el formato físico.

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Iraís Reyes, diputada federal de México, explica la denuncia en contra de PlayStation

A finales de la semana pasada, se dio a conocer diputada federal Iraís Reyes y el senador Luis Donaldo Colosio confirmaron que presentarán una denuncia ante la Comisión Nacional Antimonopolio con el objetivo de que se investigue a Sony Interactive Entertainment, propietaria de la marca PlayStation, por presuntas prácticas monopólicas.

En el comunicado, Iraís Reyes, quien se ganó el apodo de la “diputada gamer” por su lucha en contra del impuesto de 8% que intentó implementar la administración de Claudia Sheinbaum durante el año pasado, expresó su temor ante la idea de que la PS Store se convierta en la única vía para comprar juegos en los ecosistemas de PlayStation.

Ahora, la legisladora del partido Movimiento Ciudadano se pronunció en un nuevo video en el que reitera que presentarán una denuncia con el objetivo de que se realice una investigación.

Iraís Reyes reitera que trabaja junto al senador Luis Donaldo Colosio Riojas para frenar a Sony y evitar que la PS Store, la tienda oficial de PlayStation, se convierta en la única puerta de entrada a los videojuegos. Puntualiza que el tema es de gran importancia porque, en la actualidad, casi 8 de 10 juegos se venden en digital.

“Si quitan el disco por completo, Sony sería juez y parte de todo: la consola, la tienda, la distribución y el precio. Sin nadie que le compita. Y no solo afecta a los jugadores: los estudios que hacen los videojuegos también quedarían atrapados. Sin canal físico, dependen por completo de Sony, de su comisión y las condiciones que les impongan para poder llegar a ti [los consumidores]”, comentó la diputada.

Iraís Reyes dice que, por si fuera poco, obligar que todo el contenido sea digital asume que todos los usuarios en México tienen una conexión rápida a Internet para descargar juegos que, en algunos casos, superan los 100 GB. “Sabemos que, en México, eso es algo que está lejos de ser parejo”, comentó.

Iraís Reyes, diputada gamer de Movimiento Ciudadano, presentará una denuncia formal en contra Sony y PlayStation

México se une a los esfuerzos internacionales para frenar el fin del formato físico

La diputada gamer señala que denuncias similares ya se plantearon en otras naciones, como Reino Unido, Países Bajos, Australia, Estados Unidos y Portugal. “Nosotros no vamos a hacer la excepción”, puntualizó la legisladora, quien también comentó que el fin del formato físico impedirá que los fans puedan coleccionar, prestar y revender sus juegos.

“Buscamos que se abra una investigación y que se detenga el plan de quitar el disco mientras se resuelve y que se garantice tu derecho a revender, prestar y coleccionar. Esto fue gracias a ustedes (…) La denuncia ya está en puerta, y no la vamos a soltar (…) Digamos: ‘sí al formato físico”, concluyó Iraís Reyes.

Tal como dijo la diputada federal de Movimiento Ciudadano, México no es el único país que ya expresó su temor ante el posible fin definitivo de los juegos físicos. En este contexto, la diputada federal Jandira Feghali de Brasil propuso un nuevo proyecto de ley que pretende evitar que los videojuegos digitales desaparezcan después de que finalice el soporte oficial.

Adicionalmente, el final de los juegos físicos intensificó una demanda contra PlayStation en Países Bajos por supuesto monopolio en la PS Store y manipulación del mercado. Lucia Melcherts, presidenta de Massaschade & Consument, argumentó que la compañía japonesa está en una posición dominante.

“El fin de los discos físicos elimina el último lugar donde aún se podía comprar y vender un juego de PlayStation a un precio competitivo. Sin discos, no hay mercado de segunda mano ni alternativa a la PlayStation Store”, declaró Melcherts.

Legisladores de México presentarán una denuncia en contra de PlayStation para evitar el fin de los juegos físicos

Pero dinos, ¿qué opinas de la denuncia planteada por la diputada federal Iraís Reyes y el senador Luis Donaldo Colosio? Déjanos leerte en los comentarios.

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