La situación de Compulsion Games pudo ser más desastrosa durante la reciente ola de despidos de XBOX, pero lo cierto es que mediante una negociación lograron un acuerdo que les garantizó su libertad como estudio independiente.

Digamos que el primer reto fue superado, pero la verdadera lucha comienza ya mismo pues el equipo de We Happy Few y South of Midnight necesita de un socio estratégico para mantenerse en el negocio.

A unos días de que la realidad cambiara para este estudio, ya están en busca de una compañía que se aventure con ellos.

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Compulsion Games inicia su lucha de supervivencia tras terminar su relación con XBOX

A diferencia de otros procesos de despido y cierre, XBOX manejó de mejor manera la situación en los últimos días y ofreció a los estudios que ya no quería en su cartera la oportunidad de convertirse en independientes y negociar con otros editores.

Compulsion Games logró su libertad y también mantuvo sus propiedades intelectuales: Contrast, We Happy Few y South of Midnight, pero ya actúan por su cuenta.

El panorama es complicado, pero el estudio ya anunció en su cuenta de LinkedIn que están en busca de un socio estratégico para seguir con sus operaciones.

Una publicación en la red laboral refiere:

“Con Compulsion Games volviendo a sus raíces como desarrollador independiente, estamos ampliando las oportunidades de colaboración con estudios de toda la industria del juego y el entretenimiento.

Invitamos a los socios a aprovechar el talento y la creatividad del equipo galardonado detrás de South of Midnight, un juego que fue galardonado con un premio BAFTA, un premio Peabody, 7 Canadian Game Awards y reconocido en múltiples listas de Mejores Juegos de 2025.

Con una amplia experiencia en la creación de propiedad intelectual original reconocida, aportamos nuestro arte, experiencia técnica y enfoque colaborativo a cada proyecto. Estamos entusiasmados de apoyar el desarrollo de experiencias memorables que involucren y entretengan a jugadores de todo el mundo“.

An important update from Compulsion Games. pic.twitter.com/V4yRkpshuk — Compulsion Games (@CompulsionGames) July 6, 2026

¿Qué otros estudios de XBOX lograron su libertad y se salvaron del cierre?

La gran restructuración de julio de 2026 quedará en la historia como uno de los momentos más importantes para XBOX.

La marca de Microsoft busca revertir su mal momento y tomó decisiones radicales para salvar el negocio de videojuegos.

Durante este periodo de cambio, se anunciaron modificaciones para 4 de los estudios que adquirieron a partir de 2018 y que fueron parte de XBOX Game Studios.

Ya revisamos el caso de Compulsion Games y lo mismo sucedió con Double Fine, el estudio de Tim Schafer, que recuperó su libertad y regresó como estudio independiente.

En el caso de Ninja Theory, creadores de Senua, están en un proceso de negociación en busca de un nuevo dueño, mientras los derechos de publicación de la IP permanecen con Microsoft.

Misma situación para Undead Labs de State of Decay, quienes están en busca de un nuevo editor, pero la IP permanece con XBOX.

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