Pese a que Pokémon es la franquicia más prolífica del mundo del entretenimiento, no está exenta de fracasos. Próximamente seremos testigos de uno más, ya que los responsables de Pokémon UNITE acaban de confirmar que la instancia que todo juego como servicio teme, el EoS o fin de servicio, ya está agendada para el título MOBA.

Aunque algunos jugadores tenían la esperanza de que los rumores no fueran ciertos, al final resultaron certeros, pues a través de las redes sociales de Pokémon UNITE TiMi Studio anunció que el título dejará de recibir contenido y pondrá fin a su funcionamiento por completo.

¿Cuándo Pokémon UNITE dejará de funcionar?

Los responsables del juego indicaron que el fin de servicio aplicará a ambas versiones (móvil y Nintendo Switch) en todas las regiones, por lo que ya no será posible disfrutar el título ni fuera de línea una vez que llegue el fin de servicio, agendado para el 22 de marzo de 2027 a las 6:00 PM (hora de la Ciudad de México). Hay que recordar que la versión de China debutó en noviembre de 2024, por lo que habrá tenido soporte durante 2.3 años, mientras que la versión global dejaría de funcionar a poco más de 5.5 años de su lanzamiento.

Como es común en casos como éste, los jugadores ya no pueden gastar dinero real para comprar la moneda del juego, gemas Æos, pero aún podrán gastar las que tengan en sus cuentas. Aquellos que cuenten con una membresía UNITE Club podrán seguir disfrutando sus beneficios hasta que finalice su suscripción, pero ya no será posible suscribirse de nuevo ni si se tenía habilitada la opción de renovación automática.

Si bien se anunció el EoS, los jugadores podrán disfrutar un par de eventos antes de que llegue la fatídica fecha. Precisamente hoy comenzaron los registros para el evento competitivo Aeos Crown 2027 Tokyo, cuyos encuentros clasificatorios se llevarán a cabo el 5 de diciembre.

Antes, el 12 de noviembre, llegará una actualización que ofrecerá un evento especial, que permitirá a los jugadores obtener recursos como licencias y trajes Holowear, así como una función de biblioteca que los dejará ver registros e información de contenido del juego posterior al EoS, pero hay que dejar claro que ya no será posible iniciar sesión en el juego ni unirse a partidas.

Pokémon UNITE será recordado como el juego que dio más atuendos a los Pokémon, pero también uno que no escuchó a sus jugadores (imagen: The Pokémon Company)

¿Por qué Pokémon UNITE fracasó?

Parece que Pokémon UNITE debutó hace un par de años, pero la verdad es que lo hizo en el lejano 2021, lo que significa que ya había entrado en su 6.º año de soporte; no obstante, no deja de ser una cantidad pequeña de tiempo si consideramos que se trata de una de las franquicias más importantes no sólo de los videojuegos, sino del mundo del entretenimiento en general, en un género que ciertamente es de los más jugados en todo el mundo.

Con todo, los jugadores sienten que se trata de un fracaso de The Pokémon Company y Tencent. Si bien nunca se detuvo el arribo de nuevos Pokémon al juego y nunca hubo falta de contenido en este aspecto, el título sí sufrió problemas fundamentales que desgastaron a los jugadores.

Pokémon UNITE confirmó la fecha del cierre de sus servidores (imagen: The Pokémon Company)

Muchos jugadores criticaron su modelo pay-to-win agresivo, gameplay desequilibrado, parches tardíos para problemas importantes y como los desarrolladores parecían ignorar la retroalimentación de los jugadores.

“Oficialmente cerraron el juego antes de explicar los Comfeybots, qué locura”, comentó un usuario.

“Debería estudiarse cuán espectacularmente la cag*ron así de feo con un MOBA de Pokémon, el juego tenía potencial para durar años”, comentó otro.

En foros en línea hay fans de Pokémon que dejaron ver su sorpresa al enterarse de que Pokémon Masters EX, que es menos popular que Pokémon UNITE, durará más. Curiosamente, pese al fin de servicio, Pokémon UNITE fue de los juegos que tuvieron un cross-over con el anime Pokémon Horizontes, a diferencia del juego de DeNA.

Años atrás incluso se lanzó un manga que todo parece indicar que quedará inconcluso, pues desde que se publicó el Capítulo 4 se anticipó que el Capítulo 5 llegaría próximamente; aunque los fans han esperado más de 4 años desde entonces, la noticia del EoS parece confirmar que la aventura no continuará.

¿Qué opinas del fracaso de Pokémon UNITE? Cuéntanos en los comentarios.

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