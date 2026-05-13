Uno de los principales problemas que se enfrentan los consumidores de PlayStation en México es que la PlayStation Store tiene sus precios en dólares estadounidenses y sin impuestos incluidos. Afortunadamente, ahora hay una señal que parece indicar que eso está por cambiar.

Lo que pasa es que usuarios recientemente descubrieron que la interfaz de la tienda de PlayStation Store en PlayStation 5 indica que los precios están en pesos mexicanos. Es decir, en lugar de decir USD, en la tienda aparece el código ISO 4217 del peso mexicano (MXN).

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Ahora bien, es muy importante especificar algo: estos precios aún no estás en pesos mexicanos. En LevelUp ingresamos a la PlayStation Store y confirmamos que los precios dicen MXN; sin embargo, siguen en dólares y si quieres pagar lo harás en dólares estadounidenses. Además, los precios aún no incluyen los impuestos.

Puedes ver las pruebas a continuación:

Usuarios descubrieron una pista que indica que algo muy esperado está por pasar en la PlayStation Store

Hasta ahora, PlayStation no ha emitido ningún comunicado al respecto; sin embargo, es probable que esto sea un error o que estén haciendo pruebas para implementar precios regionalizados para México. Estaremos al pendiente y te informaremos cuando sepamos más al respecto.

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La PROFECO ha presionado a Sony para que cobre en precios mexicanos

Cabe mencionar que el segundo escenario de los que planteamos antes nos parece el más probable. Esto puesto que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO, organismo descentralizado que se dedica a proteger los intereses de los compradores y usuarios, ha presionado a Sony para que cambie sus precios a pesos mexicanos en la PlayStation Store.

Fue en agosto de 2025 cuando la PROFECO notificó a Sony a modificar la forma en la que muestra los precios en la PlayStation Store. Esto al implementarlos en pesos mexicanos y también mostrar el IVA de 16% antes de la pantalla de cobra final.



“Personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que encabeza Iván Escalante Ruiz, notificó formalmente a la empresa Sony, titular de los productos ofertados en la página de internet de PlayStation, a fin de que exhiba los precios de sus productos en moneda nacional y con precio final a pagar, tal como lo establece la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC)”, indicó la PROFECO.

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Lo anterior, ya que así lo indica el artículo 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor:

“El artículo 34 de la LFPC establece claramente: los datos que ostenten los productos o sus etiquetas, envases y empaques y la publicidad respectiva, tanto de manufactura nacional como de procedencia extranjera, se expresarán en idioma español y su precio en moneda nacional en términos comprensibles y legibles conforme al sistema general de unidades de medida, sin perjuicio de que, además, se expresen en otro idioma u otro sistema de medida”

#BoletínDePrensa Profeco notificó formalmente a Sony, titular de #PlayStation, para exhortarlo a exhibir los precios de sus productos en moneda nacional y con precio final a pagar.



El artículo 34 de la #LFPC establece que los precios deben exhibirse en moneda nacional; el 7 Bis… pic.twitter.com/eqB4ifoHDY — Profeco (@Profeco) August 13, 2025

Respecto al artículo 7 Bis, señala:

“El proveedor está obligado a exhibir de forma notoria y visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al consumidor. Dicho monto deberá incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir con motivo de la adquisición o contratación respectiva, sea ésta al contado o a crédito.”

Y a ti, ¿qué te pareció esta noticia? ¿Crees que pronto se confirmará este importante cambio en la PlayStation Store? Cuéntanos en los comentarios.

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