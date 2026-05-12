Ejecutivo de PlayStation es optimista ante la industria y asegura que vienen muchos videojuegos no anunciados para los próximos años

Christian Svensson dice que su posición de privilegio le permite ver el panorama del gaming en el corto plazo

Los años recientes son de encrucijadas y contradicciones para la industria de los videojuegos. Hay más lanzamientos que nunca, pero se siente como si, en realidad, fueran pocos. El detalle es que la relevancia de la mayoría de estos títulos no se logra, o se pierde, por su mediocridad o por los patrones de consumo rápido. Del lado de las exclusivas no es diferente. PlayStation, Xbox y Nintendo con Switch 2 redujeron la cadencia de lanzamientos importantes y los third-party de alta calidad llegan a cuentagotas.

¿La situación seguirá así? No, según un importante ejecutivo de PlayStation, quien mira con optimismo al futuro y asegura que hay muchos videojuegos no anunciados para los próximos años.

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Ejecutivo de PlayStation asegura que el gaming será mejor en los próximos años

Durante una entrevista con The Game Business, Christian Svensson, vicepresidente de contenido de socios y terceros de PlayStation, habló sobre la actualidad de la industria y la crisis que se vive.

Hoy, lo común es la incertidumbre, los despidos, los cierres, las cancelaciones. La industria pasa por momentos de cambio y tal parece que todo se reduce a adaptarse o desaparecer.

En ese sentido, el ejecutivo, desde su posición de privilegio, señaló que el panorama a futuro es positivo para la industria. Por ende, lo será para los jugadores, en especial con el número de lanzamientos relevantes que podría aumentar en los próximos años.

Al respecto, declaró:

“En el futuro, habrá más puntos de contacto con los jugadores que nunca, y averiguar cómo navegar por el número de dispositivos, el número de segmentos de audiencia y encontrar tu audiencia para tu juego, será el reto. Estoy en una posición increíblemente privilegiada para tener una visibilidad increíble sobre cómo serán los juegos durante los próximos 3, 4 o 5 años. Literalmente no puedo explicarte. El año pasado fue increíble para los juegos. Este año será aún mejor. El año que viene será aún mejor. La trayectoria del contenido es increíblemente positiva. Como industria deberíamos ser muy optimistas sobre hacia dónde vamos a pesar de los vientos en contra”.

Christian Svensson, vicepresidente de contenido de socios y terceros de PlayStation

Los estudios y editores están tomando decisiones muy inteligentes

Aunque la postura es optimista, es innegable que la industria está en crisis y no hay tantas oportunidades como antes para los proyectos. Además, la tolerancia ante los fracasos comerciales está en su mínimo y un mal resultado puede significar el fin.

En torno a eso, el ejecutivo señaló que todos los involucrados en hacer los juegos realidad se están adaptando a los cambios en la industria y están tomando decisiones más inteligentes:

“Obviamente, las decisiones que estamos tomando ahora tienen en cuenta dónde estamos en este momento. Estamos anticipando dónde vamos a estar. No hay tiempos difíciles para que la industria se aventure, en mi opinión. Nuestros socios y plataformas están tomando decisiones muy inteligentes”.

Finalmente, Christian Svensson se refirió a la actualidad de PlayStation Studios, y aseguró que el desarrollo de grandes experiencias sigue siendo parte importante de la división: “la creatividad, la innovación y la creación de experiencias inolvidables para los jugadores siguen siendo el corazón de PlayStation Studios”.

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