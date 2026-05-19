Grand Theft Auto VI y Rockstar Games siguen en boca de todos, pues reportes aseguran que la preventa del esperado título iniciará en breve. Muchos jugadores siguen convencidos de que el estudio revelará por sorpresa un nuevo trailer e iniciará con el proceso de preventas en las siguientes horas; sin embargo, también hay pista que sugieren que nada ocurrirá.

Un reconocido insider habló de las filtraciones recientes sobre la preventa de Grand Theft Auto VI y compartió algo que decepcionará a muchos: no habrá noticias sobre el juego en meses. Afirmó que la preventa del título no iniciará hoy como muchos apuestan. Dejó claro que Rockstar trabaja para tener todo listo una vez que llegue el momento, pero que los fans aún deberán ser pacientes.

Por otro lado, un periodista hizo declaraciones sobre cómo supuestamente el estudio manejará el proceso de reseñas de Grand Theft Auto VI. Cree que Rockstar Games hará algo inusual para evitar filtraciones y que todo esté sumamente controlado.

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La preventa y el nuevo trailer de Grand Theft Auto VI aún tardarían en llegar

Muchos jugadores esperaban que la preventa del esperado título iniciara a primera hora de esta mañana. Sin embargo, el tiempo pasa y Rockstar Games aún no suelta la bomba que todos esperan. Parte de la comunidad aún tiene esperanzas de que el trailer y la preventa lleguen pasado el mediodía, pero también hay fanáticos que ya perdieron el hype.

Tom Henderson, uno de los insiders más reconocidos de la industria, habló sobre los planes del estudio en la más reciente edición del podcast Insider Gaming Weekly. Decepcionó a muchos jugadores con sus declaraciones, pues afirmó que la preventa no iniciará hoy. Además, compartió que no habrá nuevas noticias de Grand Theft Auto VI en meses.

El informante fue contundente con sus declaraciones para no dejar espacio a la duda: “no vamos a tener nada tangible hasta julio, agosto, especialmente en agosto, cuando será la próxima junta con inversionistas”. Ante esto, no se espera que la preventa de Grand Theft Auto VI inicie hoy, 18 de mayo, tal como indicó la filtración de Best Buy.

Las noticias sobre GTA VI aún estarían a meses de distancia

Henderson dejó unas cuantas preguntas en el aire, pues confirmó que el correo electrónico que mandó la tienda es real. Sin embargo, desconoce lo que realmente ocurrió con dicha información. Insinuó que Rockstar pudo haber cambiado sus planes o que probablemente fue un error por parte de los minoristas.

“Creo que uno de los aspectos importantes de este correo electrónico es que era legítimo, en el sentido de que lo envió Impact. Era un correo legítimo enviado por Impact. Creo que la gente se ha puesto en contacto con Best Buy e Impact para intentar obtener comentarios. No han respondido, lo cual es perfectamente comprensible. Yo tampoco querría hacer comentarios con Take-Two presionándome con abogados o lo que sea.

Pero ese correo electrónico era legítimo. Ahora bien, ¿significa eso que tenían previsto estrenar el trailer, que se pospuso y que, aun así, enviaron el correo? ¿Fue un error? Simplemente no lo sabemos”.

Rockstar no enviaría copias de GTA VI para las reseñas

La llegada de Grand Theft Auto VI supone que la prensa e importantes creadores de contenido tendrán acceso anticipado a una copia del juego. Al ser uno de los títulos más esperados de los últimos tiempos, hay muchas expectativas en las reseñas de los expertos. Un periodista cree que Rockstar Games hará algo inusual para evitar las filtraciones durante el proceso.

Pedro Henrique Lutti Lippe afirmó que el estudio no enviará copias de reseñas a los medios ni a los creadores de contenido. En cambio, los invitaría a unas instalaciones especiales para que disfruten Grand Theft Auto VI y puedan dar sus impresiones. El youtuber Nukov afirmó algo similar en el podcast antes mencionado, pues dijo que no habrá previos ni copias para reseñas.

La realidad es que Rockstar no ha confirmado las preventas ni su estrategia para manejar las reseñas del juego. Pese a ello, es muy probable que Grand Theft Auto VI sea uno de los grandes protagonistas de la temporada fuerte de anuncios que se aproxima.

La prensa y los creadores de contenido no recibirían copias de GTA VI de forma anticipada

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