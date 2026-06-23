Una de las ventas especiales más importantes del año es Prime Day, el periodo especial en que Amazon saca muchas de sus mejores promociones, descuentos y ofertas.

La edición de este año inició hoy y estará en activo hasta el próximo 29 de junio, así que durante estos días tendrás la oportunidad de conseguir ese videojuego, consola, PC y demás productos relacionados que deseas desde hace tiempo.

En LEVEL UP te tenemos cubierto con la información importante y las mejores ofertas, pero antes de iniciar, debes saber cuáles son las promociones bancarias para el Prime Day 2026.

NO TE LO PIERDAS: Si el Steam Machine te parece muy costoso, Valve te permitirá construir el tuyo con los componentes de PC que quieras

Conoce las promos bancarias del Prime Day 2026 y aprovecha las ofertas en Amazon

El Prime Day 2026 está en marcha y los bancos están lists para ser parte de esta venta especial con sus respectivas promociones.

Oficialmente, las promos bancarias para el prime Day 2026 son las siguientes:

Solo hoy

Hasta 20% adicional + MSI para miembros Prime

Santander

5% de descuento

Código: SANTPD5 + meses sin intereses + 15% adicional con el código: SANTPD20

BBVA

5% de descuento con el código: BBVAPD5 + hasta 15 meses sin intereses + 10% adicional usando el código: BBVAPD26

Banamex

5% de descuento con el código: BNMXPD5 + hasta 24 meses sin intereses + 10% adicional usando el código: BNMXPD26

Banorte

15% de bonificación

Nu

5% de descuento con el código: NUPD5 + meses sin intereses + 10% adicional usando el código: NUPD26

HSBC

5% de descuento con el código: HSBCPD5 + meses sin intereses + 10% adicional usando el código: HSBCPD26

American Express

$750 MXN ó $1,500 de bonificación MXN + meses sin intereses

INVEX

5% de descuento con el código: INVEXPD5 + meses sin intereses + 10% adicional usando el código: INVEXPD26

Scotiabank

5% de descuento con el código: SCOTPD5 + meses sin intereses +10% adicional usando el código: SCOTPD26

AFIRME

5% de descuento con el código: AFIRMEPD5 + meses sin intereses + 10% adicional usando el código: AFIRMEPD26

BanCoppel

5% de descuento con el código: BCOPPELPD5 + meses sin intereses + 10% adicional usando el código: BCOPPELPD26

Mifel

5% de descuento con el código: MIFELPD5 + meses sin intereses + 10% usando el código: MIFELPD26

Falabella

5% de bonificación + hasta 12 meses sin intereses

Prime Day is ON. 🔥 Dyson, LEGO, Beats, Le Creuset, Samsung, and many more — exclusive deals hand-picked for Prime members. Don't sleep on these. ⬇️ https://t.co/DWWR167U2Z — Amazon News (@amazonnews) June 23, 2026

¿En dónde puedo enterarme de las mejores ofertas del Prime Day?

Como siempre, nuestro equipo de ventas en LEVEL UP está al pendiente todo el tiempo con las mejores ofertas y en el Prime Day no es la excepción.

Si quieres saber sobre las mejores promociones y descuentos de locura, basta con que nos sigas en todas nuestras redes sociales donde publicamos las ofertas más atractivas del día:

ENTÉRATE: ¿Cuánto costará Grand Theft Auto VI? Expertos predicen que el juego tendrá ediciones muy costosas, pero creen que la edición estándar será económica por una buena razón

ENTÉRATE: Steam Machine confirma su precio oficial y será más caro de lo esperado, ¿cuánto costará la nueva consola de Valve?

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.