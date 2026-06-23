Prime Day 2026. ¿Cuáles son las promociones bancarias en Amazon? Aprovecha las ofertas, descuentos y bonificacionesPor Víctor Rosas el
La venta especial de la tienda en línea y inició y estará en activo hasta el 29 de junio
Una de las ventas especiales más importantes del año es Prime Day, el periodo especial en que Amazon saca muchas de sus mejores promociones, descuentos y ofertas.
La edición de este año inició hoy y estará en activo hasta el próximo 29 de junio, así que durante estos días tendrás la oportunidad de conseguir ese videojuego, consola, PC y demás productos relacionados que deseas desde hace tiempo.
En LEVEL UP te tenemos cubierto con la información importante y las mejores ofertas, pero antes de iniciar, debes saber cuáles son las promociones bancarias para el Prime Day 2026.
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Conoce las promos bancarias del Prime Day 2026 y aprovecha las ofertas en Amazon
El Prime Day 2026 está en marcha y los bancos están lists para ser parte de esta venta especial con sus respectivas promociones.
Oficialmente, las promos bancarias para el prime Day 2026 son las siguientes:
Solo hoy
Hasta 20% adicional + MSI para miembros Prime
Santander
5% de descuento
Código: SANTPD5 + meses sin intereses + 15% adicional con el código: SANTPD20
BBVA
5% de descuento con el código: BBVAPD5 + hasta 15 meses sin intereses + 10% adicional usando el código: BBVAPD26
Banamex
5% de descuento con el código: BNMXPD5 + hasta 24 meses sin intereses + 10% adicional usando el código: BNMXPD26
Banorte
15% de bonificación
Nu
5% de descuento con el código: NUPD5 + meses sin intereses + 10% adicional usando el código: NUPD26
HSBC
5% de descuento con el código: HSBCPD5 + meses sin intereses + 10% adicional usando el código: HSBCPD26
American Express
$750 MXN ó $1,500 de bonificación MXN + meses sin intereses
INVEX
5% de descuento con el código: INVEXPD5 + meses sin intereses + 10% adicional usando el código: INVEXPD26
Scotiabank
5% de descuento con el código: SCOTPD5 + meses sin intereses +10% adicional usando el código: SCOTPD26
AFIRME
5% de descuento con el código: AFIRMEPD5 + meses sin intereses + 10% adicional usando el código: AFIRMEPD26
BanCoppel
5% de descuento con el código: BCOPPELPD5 + meses sin intereses + 10% adicional usando el código: BCOPPELPD26
Mifel
5% de descuento con el código: MIFELPD5 + meses sin intereses + 10% usando el código: MIFELPD26
Falabella
5% de bonificación + hasta 12 meses sin intereses
¿En dónde puedo enterarme de las mejores ofertas del Prime Day?
Como siempre, nuestro equipo de ventas en LEVEL UP está al pendiente todo el tiempo con las mejores ofertas y en el Prime Day no es la excepción.
Si quieres saber sobre las mejores promociones y descuentos de locura, basta con que nos sigas en todas nuestras redes sociales donde publicamos las ofertas más atractivas del día:
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