Dragon Ball Xenoverse 3 generó mucha emoción tras su anuncio oficial a principios de este año, y los fanáticos lo esperan con mucha ilusión; no es para menos, pues se trata de la secuela directa del exitoso título que debutó en 2017. La comunidad está a la expectativa, pero al instante se hizo una gran pregunta: ¿aparecerán los personajes del Arco de Moro?

The Galactic Patrol, tal como se le conoce oficialmente a dicha saga, es fácilmente una de las partes favoritas de los fans del manga de Dragon Ball Super de Toyotaro. La historia muestra cómo Goku y Vegeta unen fuerzas con un patrullero galáctico conocido como Merus para enfrentarse a un nuevo y terrible villano: Moro, un poderoso hechicero que regresa tras un extenso letargo.

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¿Dragon Ball Xenoverse 3 tendrá personajes del Arco de Moro? Sí, pero hay una mala noticia

Esta historia, considerada por muchos como una de las más emocionantes de la nueva era de la serie, por fin tendrá una adaptación animada de la mano de Toei Animation. Naturalmente, los fanáticos se preguntan si Moro y otros personajes que tienen una participación destacada en dicho arco aparecerán en el próximo juego de la franquicia.

Masayuki Hirano, productor de Dragon Ball Xenoverse 3, conversó del tema en una entrevista reciente con el medio TheGamer. Durante la conversación, habló sobre cómo surgió la idea detrás de esta secuela y compartió su experiencia de trabajar directamente con Akira Toriyama, autor del manga original.

Durante un momento de la charla, se le preguntó al creativo si los fanáticos deberían esperar una adaptación de The Galactic Patrol. Si bien deberemos esperar para ver cómo se lleva esa historia al título de rol y acción, al menos ya sabemos que sí estará presente. Eso sí, brillará por su ausencia durante el estreno inicial en 2027.

En la entrevista, Masayuki Hirano explica que el anime del Arco de Moro se anunció después de que inició la producción de Dragon Ball Xenoverse 3, por lo que el equipo no contempló esa parte del manga. La buena noticia es que ya barajan la posibilidad de incluirla en DLC y actualizaciones postlanzamiento.

“Sí, por supuesto que ya lo consideramos. Pero el arco argumental de The Galactic Patrol se anunció después de que comenzara el desarrollo del juego, así que no estará disponible en el debut. Queremos lanzar actualizaciones y DLC constantes para Xenoverse 3, así que, en ese sentido, esta será una de las primeras actualizaciones”, comentó el productor.

Si bien es una noticia agridulce saber que el Arco de Moro no estará disponible de inmediato en el nuevo videojuego de Dimps y Bandai Namco, al menos los fanáticos tienen el consuelo de saber que el equipo ya baraja la posibilidad de crear un DLC basado en dicha historia. Es probable que el contenido descargable incluya a Moro, Merus, Goku Ultra Instinto y otros personajes que tienen una participación en esa parte de la obra.

Dragon Ball Xenoverse 3 tendría personajes de The Galactic Patrol, pero después del lanzamiento en 2027

Akira Toriyama estuvo involucrado en la creación de Dragon Ball Xenoverse 3

El anime de Dragon Ball Super: The Galactic Patrol ya se encuentra en producción, aunque aún carece de una ventana de lanzamiento aproximada. Nuevos informes apuntan a un estreno para finales de 2027, lo que tiene sentido al considerar que Dragon Ball Super: Beerus, el remake de la serie original de 2015, comenzará su emisión oficial en octubre de 2026.

Con respecto a Dragon Ball Xenoverse 3, Masayuki Hirano explica que Akira Toriyama, creador de la franquicia, empezó a escribir una nueva historia y eventos originales. El equipo de desarrollo pensó que ese nuevo material era perfecto para producir una secuela.

“No sabría decir qué surgió primero: la idea de la tercera entrega o su historia, pero la historia encaja a la perfección con la saga Xenoverse”, explicó el productor. El creativo japonés también explica que la intención del estudio es honrar el trabajo del mangaka, quien tristemente perdió la vida en 2024.

“Como fan de Toriyama-sensei, ha sido un gran honor para mí. Fue un verdadero placer trabajar con él, y también colaboramos en Kakarot. Respondía a todas nuestras preguntas, y cada comentario era valioso e interesante. Esto fue especialmente cierto en Xenoverse 3, ya que introdujo este nuevo escenario e historia”, dijo.

El productor aprovechó la oportunidad para revelar nuevos detalles del próximo videojuego de la franquicia. Por ejemplo, explica que la ausencia de Goku en todos los avances promocionales tiene una razón narrativa, aunque se abstuvo de revelar el secreto. También explicó que este proyecto no tiene una relación directa con Dragon Ball Online, un MMORPG que también está ambientado en el futuro.

Dragon Ball Xenoverse 3 fue uno de los protagonistas del State of Play Japan que se llevó a cabo el jueves 3 de septiembre. El avance oficial confirma que la secuela presentará 6 razas únicas, incluidas por primera vez el arquetipo de androide. También será posible aprender habilidades, técnicas y transformaciones de un total de 130 personajes.

Dragon Ball Xenoverse 3 tendrá 6 razas y un total de 130 mentores

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que Moro, Merus y otros personajes de The Galactic Patrol lleguen al título de lucha? Déjanos leerte en los comentarios.

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