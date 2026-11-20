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Ubisoft despidió a 166 empleados de sus estudios de Montreal y Quebec, pese al buen desempeño comercial de Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Los recortes representan el 4% de su plantilla en Canadá: 128 trabajadores de Montreal y 38 de Quebec

Antoine Leduc-Labelle, responsable de relaciones públicas de Ubisoft, explicó que los despidos forman parte de una reestructuración para concentrar recursos en proyectos con mayor potencial

Aunque el juego superó las expectativas de ventas, esto no evitó los recortes. Ambos estudios participaron en su desarrollo junto con otros 12 equipos, mientras que la dirección principal estuvo a cargo de Ubisoft Singapur

La ironía de la industria de los videojuegos en su era actual es que ni siquiera el éxito en ventas te asegura un puesto de trabajo. 2026 se mantiene como año de crisis en el sector laboral del gaming y la ronda de despidos más recientes tiene que ver con Ubisoft.

La compañía francesa, que no ha tenido buenos años últimamente, aplicó un recorte de personal en 2 de sus estudios en Canadá.

El detalle es que su lanzamiento principal de este año, Assassin’s Creed Black Flag Resynced, superó las expectativas comerciales de la empresa, pero eso no fue suficiente.

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Ubisoft despide a más de 150 trabajadores

De acuerdo con un reporte de CNBC Canadá, Ubisoft llevó a cabo una ronda de despidos que le costó el empleo a 166 trabajadores.

Los despidos se aplicaron en los estudios Ubisoft Montreal y Ubisoft Quebec. El primero recortó a 128 trabajadores, mientras que el segundo hizo lo mismo con 38 de sus empleados.

Se trata de 4% de la fuerza laboral de Ubisoft en el mercado canadiense. Las cifras parecen ser proporcionales, pues la información oficial sobre la oficina de Montreal revela que tiene más de 4000 empleados, mientras que la sede de Quebec tiene más de 600 trabajadores.

Al respecto, Antoine Leduc-Labelle, el responsable de relaciones públicas de Ubisoft, declaró:

“Valoramos enormemente la contribución de estos equipos y reconocemos el impacto que esta decisión puede tener en nuestros colegas. Estamos comprometidos a apoyarles durante todo este proceso con cuidado y respeto”.

El éxito en ventas de Assassin’s Creed Black Flag Resynced fue insuficiente

De acuerdo con la información que brinda el portavoz de Ubisoft, los despidos obedecen al proceso de restructuración de la empresa y la necesidad de alinear los recursos con aquellos proyectos que tengan potencial.

Es ahí donde trasciende el nombre de Assassin’s Creed Black Flag Resynced, la entrega más importarte de la empresa francesa este año. El remake de AC IV: Black Flag superó las expectativas comerciales de Ubisoft, o sea que fue un éxito.

Sin embargo, no fue suficiente como para asegurar los 166 puestos de trabajo. Quizá te preguntes qué tendrían que ver ambos estudios con el proyecto cuando su dirección estuvo a cargo de la oficina de Singapur.

Pues bien, este remake requirió el apoyo y trabajo de 14 estudios más dentro de Ubisoft y en ellos se incluyen las sedes de Montreal y Quebec. De esta forma, el éxito de Assassin’s Creed Black Flag Resynced debió beneficiar a todos, pero no fue así.

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