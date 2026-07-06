El final del ciclo comercial de Nintendo Switch ya comenzó. Nintendo confirmó que dejará de fabricar y vender todos los modelos de la consola en Europa durante 2027, una decisión ligada a las nuevas regulaciones de baterías de la Unión Europea. Aunque la medida sólo aplica a esa región por ahora, también abre una gran incógnita: ¿la consola tendrá tiempo suficiente para superar el histórico récord de PlayStation 2?

La plataforma híbrida todavía tiene posibilidades matemáticas de convertirse en la consola más vendida de la historia, pero los últimos movimientos de Nintendo hacen pensar que el reto será cada vez más complicado.

Europa será el primer mercado en despedirse de Nintendo Switch

La compañía japonesa confirmó que Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite y Nintendo Switch OLED dejarán de venderse en Europa a partir de febrero de 2027. La medida forma parte de la transición hacia dispositivos que cumplan con las nuevas normas europeas sobre baterías reemplazables.

La buena noticia es que los jugadores podrán seguir utilizando la eShop, Nintendo Switch Online y todos los accesorios compatibles. Sin embargo, el anuncio también marca el inicio del retiro comercial de una consola que debutó en 2017 y cambió por completo el rumbo de Nintendo.

Por ahora, la empresa no ha revelado planes similares para América u otros territorios.

El récord de PlayStation 2 sigue al alcance... pero cada vez más lejos

Las cifras más recientes muestran que Nintendo Switch alcanzó 155.92 millones de consolas vendidas hasta el 31 de marzo de 2026. Con ese resultado ya superó a Nintendo DS, que terminó su ciclo con 154.02 millones de unidades y ahora la híbrida es la consola más exitosa en la historia de Nintendo.

El siguiente objetivo es mucho más ambicioso. PlayStation 2 mantiene el récord absoluto con 160 millones de unidades vendidas, por lo que Switch todavía necesita colocar entre 5 y 6 millones más para quedarse con el primer lugar.

Sin embargo, el panorama cambió durante los últimos meses. En el más reciente ejercicio fiscal, Nintendo Switch vendió 3.8 millones de unidades y Nintendo espera comercializar alrededor de 2 millones durante el siguiente año.

A esto se suman los aumentos de precio aplicados en mercados como Estados Unidos y Japón, una situación poco habitual para una consola en la etapa final de su vida.

Si el retiro de Europa termina extendiéndose a otros territorios, las posibilidades de alcanzar a PlayStation 2 disminuirán considerablemente. En cambio, si Nintendo mantiene la consola disponible durante algunos años más fuera de esa región, el récord histórico todavía podría cambiar de dueño.

¿Crees que Nintendo Switch logrará superar las ventas de PlayStation 2? Cuéntanos en los comentarios.

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