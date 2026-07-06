XBOX Game Pass es posiblemente una de las iniciativas más revolucionarias de la industria de los videojuegos, pues dar acceso a un gran catálogo de juegos por una cuota mensual es una excelente idea; sin embargo, y a pesar de que atrajo a millones de suscriptores con el paso del tiempo, el servicio simplemente se estancó.

Esta semana, Microsoft por fin anunció los rumoreados recortes de personal. El 6 de julio se reportó el despido de 1600 trabajadores de la división de videojuegos, y se espera que en los próximos 12 meses más personas pierdan sus puestos de empleo. Adicionalmente, algunos estudios se independizaron o ya están bajo una nueva administración.

En un extenso artículo, Asha Sharma, actual directora de XBOX, afirmó que el negocio de la marca “no está sano” y detalló los desafíos que enfrenta la compañía. En un momento del comunicado, menciona la estrategia fallida de Game Pass y otras iniciativas.

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Asha Sharma admite que XBOX Game Pass no funcionó según lo esperado

El servicio de suscripción se lanzó oficialmente en 2017 con una muy buena recepción, y a lo largo de los años logró atraer a cientos de miles de usuarios gracias a su creciente biblioteca de juegos y estrenos de día 1. Debido a su gran popularidad alcanzó un pico de 34 millones de suscriptores activos.

Aunque los beneficios de XBOX Game Pass son evidentes para el público, muchos ejecutivos, analistas, fanáticos y desarrolladores pusieron en duda la viabilidad y sostenibilidad del modelo de suscripción. Phil Spencer, antiguo jefe de Microsoft Gaming, argumentó en numerosas ocasiones que el programa era rentable.

En el artículo que se publicó el 6 de julio de 2026, Asha Sharma explicó que la compañía apostó por el servicio de suscripción, los lanzamientos multiplataforma y un catálogo de contenido más amplio para impulsar el crecimiento de la marca; sin embargo, estas iniciativas no dieron los resultados esperados.

“Si bien estos negocios generaron un valor significativo, no crecieron al ritmo que esperábamos. Como consecuencia, nuestro negocio principal se debilitó y añadimos más equipos, inversión y tiempo, con la esperanza de obtener mejores resultados. Y ahora la industria se enfrenta a la crisis de hardware más grave de su historia. Debemos reinventar XBOX”, comentó la ejecutiva.

Un reportaje de The Wall Street Journal reveló que XBOX Game Pass posee alrededor de 30 millones de suscriptores, una reducción significativa con respecto a los 34 millones de miembros de pago que Microsoft anunció en febrero de 2024. La compañía ya no revela el número de usuarios que pagan por el servicio.

Durante el juicio por la compra de Activision Blizzard King, el gigante de la tecnología anunció que esperaba que el programa de suscripción tuviera 77 millones de miembros activos para 2026. Por supuesto, es casi imposible que eso suceda.

XBOX Game Pass perdió millones de suscriptores en los últimos años

Cambios importantes podrían llegar a XBOX Game Pass

XBOX Game Pass se volvió 50% más caro a finales del año pasado, lo que provocó una fuga masiva de jugadores. Asha Sharma revirtió esa decisión tras la reacción negativa de los usuarios, y ahora el nivel Ultimate del servicio está disponible por $23 USD al mes. En consecuencia, los nuevos títulos de Call of Duty ya no serán estrenos de día 1.

Asha Sharma guardó silencio sobre los cambios que podrían llegar al programa de paga en un intento de impulsar su rentabilidad y crecimiento a largo plazo. Por ahora, sabemos que, en consecuencia de los despidos masivos y la reestructuración de la compañía, títulos como State of Decay 3 podrían quedarse fuera del servicio.

También se especula que Microsoft reducirá su inversión en acuerdos con estudios de terceros, lo que podría traducirse en una menor cantidad de lanzamientos y estrenos de día 1 de videojuegos third-party.

La subida de precio fue dañina para XBOX Game Pass

Pero dinos, ¿cuánto dinero te ahorraste con el servicio? ¿Aún pagas tu membresía? Déjanos leerte en los comentarios.

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