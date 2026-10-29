Las colaboraciones entre videojuegos pueden dar lugar a encuentros inesperados, pero algunas tienen un significado especial para los fans.

Ubisoft acaba de revelar una sorpresa para quienes esperan Rayman Legends Retold en PlayStation 5: un traje exclusivo inspirado en ASTRO BOT, el simpático personaje que conquistó a los jugadores en 2024.

Astro Bot llegará a Rayman Legends Retold con un traje gratuito

De acuerdo con el anuncio de Ubisoft, Ubisoft Montpellier y Ubisoft Milan, la versión para PlayStation 5 de Rayman Legends Retold incluirá un atuendo especial basado en ASTRO BOT. Lo mejor es que los jugadores no tendrán que pagar extra para conseguirlo, pues podrán desbloquearlo gratis durante su primera visita a la tienda de disfraces de Victor Velour.

Este contenido será exclusivo de la consola de Sony, por lo que quienes jueguen en Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 o PC no tendrán acceso al traje.

Aquí lo puedes ver:

Rayman y ASTRO BOT cierran el círculo

La colaboración tiene un detalle que la hace todavía más especial. En ASTRO BOT, el juego de plataformas lanzado en 2024, Rayman apareció como uno de los numerosos personajes que rinden homenaje a la historia de los videojuegos. Ahora, el héroe de Ubisoft le devuelve el favor al permitir que el pequeño robot adopte su identidad dentro de su propia aventura.

Este intercambio funciona como un momento de reconocimiento entre 2 personajes ligados al género de plataformas, aunque sus historias y universos sean diferentes.

Para los fans, también será una oportunidad de llevar un pedacito del universo de PlayStation a una aventura protagonizada por el héroe de Ubisoft.

¿Cuándo llegará Rayman Legends Retold?

Rayman Legends Retold debutará el 3 de diciembre para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC, a través de Steam, Epic Games Store y Ubisoft Store.

¿Te gustaría que Ubisoft añadiera más atuendos inspirados en otras franquicias de PlayStation? ¿Crees que este tipo de colaboraciones debería llegar también a otras plataformas? Cuéntanos en los comentarios.

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