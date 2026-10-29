Los horrores de Cronos: The New Dawn todavía tienen mucho que ofrecer. Bloober Team, el estudio responsable de este survival horror, anunció que el juego recibirá un nuevo capítulo de historia que llevará a los jugadores a enfrentar amenazas todavía más peligrosas. Lo mejor es que la espera no será demasiado larga, pues el contenido descargable ya tiene fecha de lanzamiento.

La expansión, titulada Cronos: Lazarus, debutará el próximo 3 de diciembre. Su propuesta no sólo ampliará la historia del juego principal, sino que también modificará el ritmo de los enfrentamientos para ofrecer una experiencia más rápida y agresiva.

Cronos: Lazarus contará una nueva historia con un protagonista conocido

En esta ocasión, los jugadores se pondrán en los zapatos del Warden, un personaje que anteriormente fue un Pathfinder leal al Colectivo. La historia explorará su transformación mientras permanece aislado en la Terminal, lejos de la organización a la que pertenecía.

Su objetivo es despertar una Esencia perdida que se niega a dejar desaparecer. No obstante, su refugio ha sido comprometido y una nueva amenaza recibió una orden muy clara: encontrarlo y eliminarlo.

La misión no será sencilla. El protagonista tendrá que descubrir fragmentos de su pasado mientras intenta completar una operación de resurrección que el Colectivo jamás debe conocer. La expansión también explorará hasta dónde está dispuesto a llegar para desafiar a la organización y recuperar el control de su futuro.

Aquí puedes ver el avance:

El combate será más rápido y habrá un enemigo diseñado para detenerte

Uno de los cambios más importantes de Cronos: Lazarus estará en su sistema de combate. Mientras que Cronos: The New Dawn apuesta por la precisión y por elegir cuidadosamente cuándo enfrentarse a los enemigos, el nuevo contenido permitirá experimentar un estilo de juego más agresivo.

Aunque el Warden está debilitado por años de supervivencia en los páramos, conserva la capacidad de moverse rápidamente, atacar con fuerza y resistir situaciones cada vez más complicadas. También podrá aprovechar habilidades de desplazamiento mejoradas, dejar señuelos para confundir a sus perseguidores y volverse temporalmente invisible.

Aun así, no podrá confiarse. La expansión presentará un adversario creado específicamente para detenerlo, capaz de adaptarse a sus movimientos y enfrentarse a él en combates de gran escala. Para superar estos encuentros, será necesario aprovechar tanto las habilidades especiales del protagonista como las herramientas y la tecnología reservadas para los Pathfinders.

¿En qué plataformas está disponible Cronos: The New Dawn?

Mientras llega esta nueva aventura, Cronos: The New Dawn ya se encuentra disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC, a través de Steam y Epic Games Store.

Por ahora, el anuncio confirma el estreno de Cronos: Lazarus para el 3 de diciembre, aunque la versión para la consola de Nintendo llegará hasta principios de 2027.

¿Te gustaría probar este enfoque más agresivo de combate o prefieres el estilo de supervivencia del juego original? ¿Crees que el Warden podrá sobrevivir a un enemigo creado específicamente para acabar con él? Cuéntanos en los comentarios.

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