Aunque muy exitosa desde hace más de 15 años, Call of Duty es una franquicia que va de la mano con la polémica. Después de todo, su temática bélica y referencias se prestan para todo tipo de interpretaciones, aunque en ocasiones hay errores en la revisión de contenido.

Modern Warfare 4 no es la excepción, pues ya generó algunas críticas y peticiones en Corea del Sur debido a la presencia de contenido sensible sobre una tragedia que sigue pegando duro en la sociedad de ese país.

Al parecer, alguien en Infinity Ward no tuvo el cuidado suficiente al momento de seleccionar el material real que aparecería en el FPS.

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Call of Duty: Modern Warfare 4 se mete en problemas en Corea del Sur

Call of Duty: Modern Warfare 4 llevó su concepto bélico de guerra contemporánea con rumbo a Asia. Esta entrega presenta un conflicto ficticio entre Corea del Norte y Corea del Sur, tema filoso si consideramos las tensiones históricas entre ambos países y las diferencias entre sus gobiernos.

A unos días de su lanzamiento, esta nueva entrega ya generó polémica en Corea del Sur por una de sus escenas.

De acuerdo con un reporte de VGC, la secuencia de apertura ilustra el conflicto ficticio entre las 2 coreas con material en video de hechos reales. Sin embargo, en una parte de este collage aparece un paramédico aplicando una maniobra de resucitación a una persona tendida en el piso.

Lamentablemente, esto no tiene que ver con la guerra, sino con una tragedia que ocurrió en Itaewon, Seúl, durante los festejos de Noche de Brujas en 2022. Una multitud quedó atrapada en un callejón y el saldo fue de 159 muertos y 196 heridos.

Mural en honor a las víctimas de la tragedia de Itaewon

Familiares piden a Activision e Infinity Ward que eliminen el contenido sensible

Tras confirmar que el material en video de Modern Warfare 4 se trata de una captura real relacionada con los hechos trágicos de 2022, la Asociación de Familias en Duelo por los Desastres de Itaewon hizo una solicitud a Activision e Infinity Ward

Los familiares pidieron al editor y al desarrollador que eliminen el contenido que usaron en Modern Warfare 4 por respeto a la memoria de los fallecidos y no están de acuerdo con que una tragedia, y menos una que es reciente, se use en un producto de entretenimiento:

“Utilizar un incidente de este tipo como material para un juego destinado al entretenimiento es en sí mismo altamente inapropiado e insensible.

El desastre de Itaewon fue una tragedia que causó cientos de víctimas, y los ciudadanos que participaron en los esfuerzos de rescate o presenciaron el evento en ese momento siguen sufriendo traumatismos. Si el desarrollador del juego tiene un mínimo de cortesía y empatía hacia las víctimas, debería tomar medidas correctivas rápidas".

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