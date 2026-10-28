Silent Hill es una de las franquicias más queridas por la base de fans de los juegos de terror y aunque sus números no le alcanzan todavía para gozar de éxito mundial, hoy tiene una realidad más emocionante que la de hace 20 años.

Konami trajo de vuelta su saga de horror psicológico en grande con remakes, nuevas entregas y proyectos experimentales. El lanzamiento más reciente es Silent Hill: Townfall de Screen Burn.

Los resultados han salido tal como se esperaban, incluso en sectores que hoy forman parte del negocio de los videojuegos, como el número de horas consumidas en plataformas de streaming como Twitch.

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Silent Hill es un éxito en Twitch con 7 millones de horas visualizadas en tan solo 2 semanas

Hoy, la industria de los videojuegos no se reduce solo a ventas. Enganchar a los jugadores y generar interés en las franquicias por otros medios es importante y es ahí donde entran plataformas como Twitch.

En un comunicado de prensa se reveló que Silent Hill: Townfall, la entrega más reciente de la saga de Konami, es un éxito en la plataforma de streaming donde predomina el contenido creado a partir de videojuegos.

Según datos recientes, Townfall generó 7 millones de horas visualizadas en las últimas 2 semanas. Esto significa que los streamers se fueron de lleno con la nueva entrega que en esta ocasión tiene lugar en un pueblo portuario de Escocia y no en la tradicional ciudad de tipo norteamericano.

Al respecto, el comunicado señala que con estos números aumentó 1000% el total de horas visualizadas de Silent Hill en Twitch.

México ama a Silent Hill y los juegos de terror

Otra buena noticia para Silent Hill tiene que ver con su desempeño en cuanto a la audiencia a nivel regional, en específico en el caso de México.

Según datos del comunicado, México tuvo un incremento interanual de 49.7% en el consumo de horas en Twitch de aquellos títulos del género de terror como: Dead by Daylight, Phasmophobia, Silent Hill y más.

Gracias a esta cifra, nuestro país se coloca en el segundo lugar a nivel mundial de aquellos que consumen contenido de videojuegos de terror.

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