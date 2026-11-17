LO QUE DEBES SABER:

XBOX Game Pass perderá 8 juegos el 30 de noviembre, lo que afectará tanto a los suscriptores de XBOX Series X|S como a los de PC Game Pass

Entre los títulos que salen se encuentran Aliens: Dark Descent y Banishers: Ghosts of New Eden

A pesar de las bajas, el servicio sumará nuevos juegos en noviembre, entre ellos Aphelion y PAW Patrol: Dino World

De cara al futuro, Xbox Game Pass incorporará nuevos títulos en diciembre, como Freestyle Football 2 y Hela: Of Mice & Magic

Los servicios de suscripción tienen muchas bondades, pero también tienen una gran desventaja: su contenido cambia constantemente y es imposible disfrutarlo todo. XBOX Game Pass sigue este modelo, pues cada mes añade muchos títulos nuevos a su catálogo, pero otros tantos desaparecen y dejan de estar disponibles sin costo adicional.

Hay malas noticias para todos los usuarios de XBOX Game Pass y PC Game Pass, pues el fin de mes se acerca y eso significa que los servicios perderán más juegos. Para ser exactos, quedan pocos días para disfrutar 8 atractivos títulos que desaparecerán del catálogo para XBOX Series X|S y PC.

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Estos juegos desaparecerán de XBOX Game Pass a finales de noviembre de 2026

Las últimas semanas de noviembre serán muy especiales para toda la industria, pues ya inició la cuenta regresiva para el debut de GTA 6. Sin embargo, es un hecho que no todos los jugadores de XBOX estarán concentrados en el juego de Rockstar y muchos seguirán aprovechando su suscripción a XBOX Game Pass.

Desafortunadamente, el servicio perderá más juegos en un par de semanas, ya que 8 títulos dejarán de estar disponibles el próximo 30 de noviembre. La lista está encabezada por Aliens: Dark Descent, juego de acción y estrategia desarrollado por Tindalos Interactive y basado en la popular franquicia cinematográfica de ciencia ficción.

También hay pocos días para disfrutar sin costo Banishers: Ghosts of New Eden, RPG de acción y aventura desarrollado por Don’t Nod. El título nos lleva a la Nueva Inglaterra del siglo XVII y nos pone en los zapatos de unos cazafantasmas.

Los fanáticos de los juegos cooperativos deben darle un vistazo a Moving Out 2, título independiente de hacer mudanzas en partidas caóticas y sumamente divertidas. Asimismo está Generation Zero, shooter multijugador de Avalanche Studios que nos lleva a un mundo ambientado en 1980 y que está repleto de peligrosas máquinas.

La lista de juegos que dejarán XBOX Game Pass a finales de noviembre se complementa con alocados títulos como Totally Reliable Delivery Service y experiencias para los más jóvenes, como DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party. Abajo están los 8 títulos que tienen los días contados:

Star Trucker

Aliens: Dark Descent

Kill It With Fire 2

Dreamworks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party

Banishers: Ghosts of New Eden

Totally Reliable Delivery Service

Moving Out 2

Generation Zero

Aliens: Dark Descent y más juegos desaparecerán pronto de XBOX Game Pass

¿Qué juegos nuevos están en camino a XBOX Game Pass?

Por fortuna, también hay buenas noticias relacionadas con XBOX Game Pass. A partir de hoy, los suscriptores podrán disfrutar nuevos títulos como Aphelion y PAW Patrol: Dino World. Además, Microsoft confirmará muy pronto los juegos que se añadirán a su servicio en la segunda mitad de noviembre.

Mientras tanto, sabemos que XBOX Game Pass recibirá atractivos títulos a principios de diciembre, como Freestyle Football 2 y Hela: Of Mice & Magic, que serán algunos de los estrenos de día 1 del próximo mes. Por último, algunos estudios ya confirmaron algunos lanzamientos para 2027, Abajo están los títulos que llegarán pronto a XBOX Game Pass:

Aphelion (disponible hoy)

PAW Patrol: Dino World (disponible hoy)

Hela: Of Mice & Magic (1 de diciembre)

Dumpster Gang (3 de diciembre

Freestyle Football 2 (3 de diciembre)

A Game About Digging A Hole Together (4 de diciembre)

There Are No Ghosts At The Grand (fecha por confirmar)

XBOX Game Pass renovará su catálogo de juegos muy pronto

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con XBOX Game Pass.

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