LO QUE DEBES SABER:

Sony ha lanzado una nueva actualización de seguridad para el PS5 con el fin de prevenir la piratería de GTA 6 antes de su lanzamiento

La versión 26.07-14.23.00 se centra exclusivamente en reforzar las medidas de seguridad de la consola

Se espera que esta actualización sea obligatoria para poder jugar a GTA 6 en PS5

Existen especulaciones sobre la llegada de más actualizaciones por parte de Sony y Rockstar Games a medida que se acerca la fecha de lanzamiento del juego

El avance acelerado en la escena jailbreak del PlayStation 5 pone en riesgo el debut de Grand Theft Auto VI. Durante los últimos días, Sony ha lanzado varias actualizaciones para mejorar la seguridad de su consola y evitar que la piratería alcance al esperado título de Rockstar Games y Take-Two Interactive.

A escasos días de la llegada de GTA 6, la compañía japonesa no ha quitado el dedo del renglón, pues sigue reforzando la seguridad de su consola para frenar a toda costa cualquier intento por piratear el juego de mundo abierto. De hecho, esta mañana lanzó por sorpresa la actualización 26.07-14.23.00 para PS5.

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El PS5 se actualiza a pocos días del estreno de GTA 6

Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, está al tanto de lo sucedido en meses recientes con la liberación del PS5, consola en la que millones de jugadores disfrutarán GTA 6 el próximo 19 de noviembre. A pesar de los riesgos de piratería que existen, el directivo no está muy preocupado, pues ya tienen un plan para combatirla.

En días recientes, un desarrollador que ayudó a liberar la consola de Sony recomendó a los jugadores comprar GTA 6 y disfrutarlo el día de su estreno, pues es poco probable que se libere una versión pirata de título que se pueda ejecutar sin problemas en un PS5.

A pesar de esto, Sony prefiere jugar a la segura y reforzó una vez más la seguridad de su consola. Como te comentamos, esta mañana liberó la actualización 26.07-14.23.00 para PS5, que tiene el objetivo de precisamente combatir cualquier intento por piratear GTA 6.

Esto lo sabemos gracias a las notas oficiales de la actualización que, en realidad, sólo incluyen un cambio. Sony explica que el nuevo parche de PS5 hace algunos ajustes de seguridad en el software del sistema. No hay otras novedades para la consola, así que el propósito de la actualización es muy claro.

Tal como sucedió con la versión 14.22.00.00 del sistema, se espera que la más reciente actualización sea obligatoria para ejecutar el título de Rockstar Games en cuanto esté disponible. De acuerdo con hallazgos y especulaciones de la comunidad, GTA 6 necesitaría al menos la versión 14.22.00.00 para funcionar, pero ahora se cree que la actualización 26.07-14.23.00 será indispensable para ejecutarlo.

Así pues, lo mejor es descargar e instalar el parche de seguridad de la consola para no tener ningún tipo de problema el próximo 19 de noviembre. Por ahora, no está claro si Sony planea lanzar otra actualización para PS5 justo en el debut de GTA 6.

Llegó el momento de actualizar una vez más el PS5 para poder disfrutar GTA 6

Rockstar también ha actualizado GTA 6 antes de su estreno

Los jugadores que ya están listos para explorar Leonida deben tener presente algo importante: Rockstar ha lanzado varias actualizaciones para GTA 6 en los últimos días. No basta con precargar y descargar los más de 200 GB que pesa el título, pues también es necesario bajar sus más recientes parches.

La semana pasada, el estudio lanzó las versiones 01.002.000 y 01.002.001 de GTA 6. Desafortunadamente, no compartió las notas de las actualizaciones, por lo que desconocemos sus novedades y ajustes. La comunidad cree que son parches de día 1 que corrigen algunos errores.

Los jugadores necesitan cerca de 3 GB adicionales de espacio libre para descargar ambos parches de día 1. Es probable que Rockstar libere otra actualización y las notas oficiales de las versiones ya disponibles poco antes del estreno.

GTA 6 también recibió varias actualizaciones a pocos días de su estreno

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