LO QUE DEBES SABER

El lanzamiento de Grand Theft Auto 6 genera gran emoción, pero también viene acompañado de preocupaciones sobre su impacto en los jugadores más jóvenes

La política británica Kemi Badenoch resta importancia al temor de que el juego pueda incitar a la violencia

El debate sobre los videojuegos y la violencia continúa

Grand Theft Auto VI, el juego más importante de todos los tiempos, llegará a las tiendas en cuestión de horas. Estamos en la antesala de un evento histórico que será recordado por los años por venir, así que es normal que incluso las personas ajenas al gaming estén familiarizadas con este lanzamiento. Y claro, hay quienes están genuinamente preocupados.

Es bien sabido que la franquicia de Rockstar Games se caracteriza por su humor ácido y sus escenas “problemáticas”. Y a pesar de que la nueva entrega estará sujeta al sistema de clasificación por edades de cada país, es fácil asumir que muchos niños y adolescentes se harán con él de todos modos durante el lanzamiento.

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GTA 6 no hará que los jóvenes se vuelvan violentos, asegura política de Reino Unido

Así pues, inevitablemente surgió una pregunta incomoda: ¿GTA 6 será peligroso para los niños? Adelantamos desde aquí que ninguna persona por debajo del mínimo de edad recomendado debería jugar este título, pero una política de Reino Unido desestima la idea de que el juego tenga un impacto negativo en los más jóvenes.

Durante años, se discutió la idea de que los videojuegos sean capaces de generar actitudes violentas en los niños y adolescentes. Esto a raíz de múltiples crímenes y tragedias que, de alguna u otra forma, tuvieron relación con el gaming; sin embargo, múltiples investigaciones, estudios y encuestas ya dejaron claro que este pasatiempo no causa comportamientos agresivos.

En una rueda de prensa que se celebró el lunes 16 de noviembre de 2026, se le preguntó a Kemi Badenoch, la líder del Partido Conservador del Reino Unido, qué opinaba sobre el lanzamiento de Grand Theft Auto 6 y cómo planea convencer a los padres para que eviten que sus hijos pasen horas enfrente de la pantalla para jugar el título de Rockstar Games.

El entrevistador también le preguntó a la política si le preocupaba “el impacto que [el juego] podría tener en los niños pequeños cuando tengan que atacar a civiles, etcétera”. Kemi Badenoch negó rotundamente que los videojuegos sean generadores de violencia, y afirmó que, precisamente, le preocupa más el tiempo que invertirán los jóvenes en el juego.

“Creo que me preocupa más la cantidad de tiempo que la gente dedica a un juego que el contenido en sí. Recuerdo que en mi infancia jugaba a Mortal Kombat y Street Fighter; no le pegué a nadie después de jugar a esos títulos”, comentó la líder del Partido Conservador del Reino Unido.

Kemi Badenoch reconoce que ella misma no ha jugado a Grand Theft Auto, pero está al tanto de que a la gente le preocupa el contenido de GTA 6. En ese sentido, señala que prestaría más atención a la posibilidad de que los niños “pasen el día encerrados en sus habitaciones para jugar”. Con esto en mente, recomienda que los jóvenes dediquen 1 hora y media al gaming, y luego salgan a hacer otra cosa.

Grand Theft Auto 6 no es un juego apto para niños, pero eso tampoco significa que vaya a generar violencia en los jugadores más jóvenes

Grand Theft Auto 6 será un videojuego muy controversial

De nueva cuenta, la idea de que los videojuegos puedan incitar a la violencia lleva en el aire por mucho tiempo y es un prejuicio que aún mancha la imagen del medio. La realidad es que hay muchos factores sociales y culturales que tienen una mayor influencia en el comportamiento y las acciones de los jóvenes.

En la previa al lanzamiento de GTA 6, Juan Carlos Bermúdez, el comisionado republicano del condado de Miami-Dade; y la sheriff Rosie Cordero-Stutz se pronunciaron en contra de la idea de decorar Miami con elementos alusivos a Grand Theft Auto 6 bajo el argumento de que no desean promover la ciudad con “una versión ficticia definida por el crimen y la violencia”.

Grand Theft Auto 6 estuvo muy cerca de ser baneado en Corea del Sur, lo que demuestra que tendrá contenido potencialmente controversial. Además, la precarga parece indicar que el juego podría estar censurado en un país. Por ahora, Rockstar Games guarda silencio sobre la posibilidad de que haya discrepancias entre regiones.

Lo cierto es que GTA 6 se perfila para ser un enorme éxito comercial. Según los informes, el juego ya despachó más de 10 millones de copias en su etapa de preventa. Además, tanto Sony como Microsoft confirmaron que es el juego más reservado en la historia de sus respectivas tiendas digitales.

GTA 6 ya tiene clasificación por edades oficial en México y el resto del mundo

Pero cuéntanos, ¿crees que los jóvenes deberían jugar el sandbox de Rockstar Games? Déjanos leerte en los comentarios.

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