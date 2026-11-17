LO QUE DEBES SABER

Una escuela católica incentiva a sus alumnos a asistir a clase el día del lanzamiento de Grand Theft Auto 6, ofreciéndoles la oportunidad de ganar $85 USD

La iniciativa busca equilibrar el entusiasmo de los alumnos por el videojuego con sus responsabilidades académicas

Se prevé que la gran demanda por GTA 6 tenga repercusiones económicas, debido a las pérdidas derivadas de los empleados que solicitaron tiempo libre para jugar

Grand Theft Auto VI llegará a las tiendas en menos de 48 horas, lo que supone el final de una espera de más de 13 años. Es el lanzamiento de la industria del entretenimiento más importante del siglo, así que es lógico que muchas personas estén dispuestas a faltar a sus empleos o clases con tal de formar parte de este momento histórico.

Una escuela católica está al tanto del entusiasmo colosal que genera GTA 6, y es por eso que lanzó un incentivo muy especial para motivar a los estudiantes a asistir a clases el próximo 19 de noviembre de 2026. Los jóvenes que cumplan con sus obligaciones académicas, podrán obtener un voucher con un valor de más de $80 USD.

Video relacionado: La historia detrás de Grand Theft Auto V

Estudiantes podrán ganar hasta $85 USD por aguantarse las ganas de jugar GTA 6

A principios de esta semana, el colegio católico St John’s y su centro de bachillerato en Bishop Auckland, Inglaterra, hizo una publicación en redes sociales con relación al próximo estreno de Grand Theft Auto 6. La institución solicita a los alumnos “un día más de paciencia”.

“Sabemos que muchos de nuestros estudiantes cuentan los días que faltan para el tan esperado lanzamiento del videojuego GTA del próximo jueves. Pero antes de que comiencen su próxima misión, aún les queda un objetivo por cumplir: ¡asistir a la escuela el jueves!”, se lee en el post de Facebook.

El colegio bromea con que faltar a clases el día de lanzamiento o desvelarse la noche anterior para jugar se considera una misión fallida. También recuerda que la consola aún estará allí para cuando terminen las clases, por lo que no merece la pena faltar. Además, señala que esperar un par de horas más es mucho más fácil que ponerse al día con los deberes.

Ese mensaje es más que suficiente para hacer que algunos alumnos recapaciten y eviten faltar deliberadamente a clases para jugar el nuevo GTA 6; sin embargo, la escuela católica St John’s fue más allá y anunció un sorteo especial, que tiene el objetivo de motivar a los jóvenes a cumplir con sus obligaciones estudiantiles.

La institución académica afirma que todos los alumnos que vengan a clases el próximo jueves 19 de noviembre entrarán automáticamente en un sorteo por un voucher de Amazon con un valor de £65 GBP, lo que se traduce a unos $85 USD. El colegio recuerda que es dinero suficiente para comprar el juego.

Participar en esta “misión” es muy sencillo. Los alumnos sólo tienen que venir a clases, completar su jornada escolar y registrarse al final. Basta con asistir ese día para tener la oportunidad de ganar el vale de Amazon. ¿La mejor parte? Incluso los estudiantes que no están interesados en Grand Theft Auto 6 podrán participar.

El colegio católico St John's dará la oportunidad de ganar un vale de Amazon con un valor e $85 USD a los estudiantes que no falten a clases para jugar Grand Theft Auto 6

GTA 6 causa furor en los trabajos y las escuelas

La escuela no entra en detalles, así que se desconoce cómo gestionará esta actividad para garantizar que todos los participantes realmente cumplan con los requisitos de asistencia. Sea como sea, este curioso caso demuestra una vez más el entusiasmo que existe alrededor del videojuego de Take-Two Interactive y Rockstar Games.

En una línea similar, un profesor de un colegio de España anunció mediante un correo electrónico que suspenderá las tareas y aplazará los exámenes para dar tiempo a los alumnos a disfrutar el lanzamiento de GTA 6. Si bien el docente advirtió que deberán pisar el acelerador durante la próxima semana para recuperar el tiempo, es un buen gesto.

Este tipo de iniciativas llegan en medio de discusiones y debates sobre si el juego podría tener un impacto negativo en los jugadores más jóvenes.

Fuera del ámbito estudiantil, múltiples compañías anunciaron que ofrecerán días libres a sus empleados para que puedan jugar Grand Theft Auto 6 a finales de esta semana. Entre las compañías que se unieron a ese tipo de iniciativas encontramos a Pocketpair, el estudio desarrollador detrás del exitoso Palworld.

GTA 6 ya vendió más de 12 millones de unidades, según informes. Se espera que decenas de personas se reporten enfermas y falten a sus obligaciones laborales durante el estreno, lo que podría causar pérdidas multimillonarias para la economía de Estados Unidos.

GTA 6 tendrá un impacto enorme en la economía y en la sociedad durante su lanzamiento

Pero cuéntanos, ¿qué opinas del gesto del colegio católico? ¿Planeas faltar al trabajo o la escuela para jugar? Comparte tus pensamientos aquí, en la sección de comentarios.

Encontrarás más noticias relacionadas con GTA 6 si das clic aquí.

Video relacionado: DE GTA V a GTA VI: así se arruinó la industria de los videojuegos

Fuente