Call of Duty: Black Ops 2 es más que una entrega del montón: es, según la opinión de muchos fans, uno de los mejores juegos en toda la historia de la franquicia. Es por eso que el relanzamiento para PS4 y PS5 generó mucho entusiasmo. Para celebrar el estreno de las nuevas versiones, Activision decidió regalar casi todo el contenido descargable.

Esta promoción especial ya está disponible para XBOX, a pesar de que los nuevos ports brillan por su ausencia en los ecosistemas de Microsoft. Eso sí, se desconoce si la oferta permanecerá vigente de forma permanente o si desaparecerá en algún futuro cercano. Lo mejor será que los usuarios se apresuren a reclamar estos regalos.

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Activision regala 32 DLC para Call of Duty: Black Ops 2 en XBOX

Aunque el exitoso FPS de Treyarch debutó en una época previa al auge de los juegos como servicio, durante su ciclo de vida recibió numerosos paquetes de contenido descargable que, entre otras cosas, incluyeron nuevos mapas para el apartado multijugador y el modo zombies.

De igual forma, Call of Duty: Black Ops 2 fue pionero al ser una de las primeras entregas de la franquicia de Activision en presentar camuflajes de pago y otros DLC cosméticos para personalizar el perfil en línea. Por suerte, ahora todos los jugadores de XBOX pueden reclamar completamente gratis dichos artículos.

Sin previo aviso y sin que nadie lo esperara, la compañía lanzó una rebaja especial de 100% de descuento para un total 32 paquetes descargables. Esto significa que los jugadores pueden reclamar gratis y conserva para siempre todos los objetos que forman parte de esta promoción.

Vale la pena señalar que los artículos en cuestión solamente son DLC cosméticos que permiten desbloquear camuflajes para las armas y tarjetas de visitas que sirven para personalizar el perfil del modo online. Aun así, los jugadores de XBOX One y XBOX Series X|S por fin podrán obtener sin costo alguno dichos packs estéticos.

Debido a que Activision simplemente regaló los paquetes de contenido descargable a los fanáticos sin brindar mayores explicaciones, es difícil saber si la promoción de 100% de descuento permanecerá vigente por mucho tiempo. Lo mejor será que los usuarios de las plataformas de Microsoft se apresuren y los agreguen a su colección antes de que sea tarde.

Los camuflajes de CoD: Black Ops 2 tienen 100% de descuento y están disponibles sin costo

Estos son los paquetes descargables de CoD: Black Ops 2 que están gratis en XBOX

Reiteramos que esta rebaja solamente engloba a los DLC de personalización, lo que significa que los paquetes de mapas para Call of Duty: Black Ops 2 aún tienen su costo habitual. De igual forma, el Pase de Temporada, que da acceso a los 4 bundles de paga, se vende a cambio de $600 MXN en la tienda de Microsoft.

Eso sí, Nuketown 2025, la remasterización de uno de los mapas más icónicos de la franquicia, forma parte de la promoción y está disponible gratis. De igual forma, los usuarios de PlayStation pueden conseguir sin cargo alguno un paquete cosmético que incluye camuflajes y otras recompensas.

Aunque el primer CoD: Black Ops también tuvo un relanzamiento para PS4 y PS5, los desarrolladores no regalaron ningún DLC en PlayStation ni en las plataformas de XBOX. Esto significa que los jugadores de ambos ecosistemas deben adquirirlos por separado si quieren tener la experiencia completa.

A continuación, compartimos la lista completa de todos los paquetes adicionales que están disponibles sin costo en XBOX One y XBOX Series X|S:

Africa Pack Afterlife Pack Aqua Pack Asia-Pacific Pack Bacon Pack Beast Pack Benjamins Pack Breach Pack Comics Pack Coyote Pack Cyborg Pack Dead Man’s Hand Pack Dragon Pack Día de Muertos Pack Europe Pack Extra Slots Pack Glam Pack Graffiti Pack Jungle Warfare Pack Kawaii Pack North America Pack Nuketown 2025 Octane Pack Pack-A-Punch Pack Paladin Pack Party Rock Pack Rogue Pack South America Pack UK Punk Pack Viper Pack Weaponized 115 Pack Zombies Pack

Todos los DLC cosméticos de Call of Duty: Black Ops 2 están disponibles completamente gratis en XBOX

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estos regalos? Déjanos leerte en los comentarios.

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