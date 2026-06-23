El gaming es una industria joven y una de sus desventajas es presenciar el retiro de aquellos talentos que lo llevaron a la cima. La historia del medio y su pasado se reafirma con estas partidas y recién se anunció la de Sjoerd De Jong.

Por si no lo sabes, se trata de un veterano de Epic Games y uno de los principales impulsores de Unreal Engine a nivel mundial.

Tras 12 años en Epic Games y una carrera que inició en 1999, el desarrollador dijo adiós, pero los detalles se encuentran en las formas y advirtió que parte de su decisión tiene que ver con los cambios que experimenta la industria.

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Sjoerd De Jong se retira de Epic Games, es uno de los grandes impulsores de Unreal Engine

En una publicación en LinkedIn (vía VGC), Sjoerd De Jong anunció su retiro de Epic Games tras 12 años de trabajo directo con la compañía creadora de Unreal Engine.

La carrera de Sjoerd De Jong inició en 1999 como entusiasta y creador de mapas y mods de Unreal Tournament. Se hizo de un nombre en esa escena y en poco tiempo fue contratado por Epic Games como promotor del motor gráfico, aunque en ese entonces solo era por obras específicas.

Durante años, el desarrollador trabajó en estudios como Guerrilla Games y Starbreeze, hasta que, en 2014, Epic Games le ofreció un trabajo directo como promotor. Sjoerd De Jong viajó por todo el mundo para enseñar las ventajas de Unreal Engine a los estudios de videojuegos.

En los años posteriores, fue director de experiencia y director de producto. Su último cargo fue director de producto de un “proyecto no anunciado”.

Al anunciar su retiro, Sjoerd De Jong recordó su pasado y lo importante que fue Unreal Engine en su vida:

"Ha sido un viaje increíble que realmente ha cambiado mi vida en muchos sentidos. No tuve una infancia ni juventud fáciles y las cosas no iban a ninguna parte, pero todo eso cambió por completo cuando descubrí Unreal Engine. Unreal Engine 1/2/3 me puso en una trayectoria de vida muy interesante, que a su vez tuvo un impacto profundo en mí como persona, en mi crecimiento personal y en las oportunidades que se abrieron.

Y entonces Unreal Engine 4 y 5 lo hicieron todo de nuevo. Habiendo pasado por toda la era de Unreal Engine 4, y luego por la era Unreal Engine 5 mientras estaba en Epic, me dio una visión tremendamente amplia y profunda de la industria y del mundo“.

Sjoerd De Jong, veterano de Epic Games

La despedida evoca nostalgia, pero revela un mensaje duro sobre la industria de los videojuegos

Como parte de su mensaje de despedida, Sjoerd De Jong reveló que una de las razones de su partida tiene que ver con los cambios que experimenta la industria.

El desarrollador señaló que esta vez, hay un cambio notable en las formas de trabajo y la manera en la que se hacen los videojuegos.

Al respecto, considera que una era llegó a su fin:

"Pero dicho todo esto, siento que esta era ha llegado a su fin y es hora de seguir adelante. La industria está en una situación muy interesante. La industria del videojuego siempre ha sido una donde el cambio es implacable e inevitable, pero parece que estamos llegando a un punto crucial y a una mezcla potente de cosas.

Por mucho que me guste la antigua forma de trabajar, creo que sería estratégico aceptar hacia dónde va esto y descubrir cómo adaptarnos y destacar en la resolución de los retos y oportunidades que enfrentamos. Veamos dónde acabamos“.

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