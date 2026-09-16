Malas noticias para el gremio de periodistas y creadores de contenido en medios tradicionales de videojuegos. Reportes y declaraciones confirmaron que el popular sitio de gaming y entretenimiento IGN tuvo recorte de personal.

Aunque pareciera un día más en el estado actual de la industria del gaming y todo lo que tiene que ver con ella, la voz de los trabajadores permitió conocer más a fondo la situación y aseguran que hay bajas en áreas clave.

Incluso, se reveló el despido de Brian Altano, talento del sitio con 17 años de trayectoria.

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IGN despide a trabajadores en áreas clave, incluyendo talento reconocido

De acuerdo con un reporte de Kotaku a primera hora, el popular sitio de videojuegos IGN despidió a varios trabajadores, incluyendo presentadores con muchos años en el sitio y que son rostros conocidos en su contenido como Brian Altano y Seth Macy.

No hay un número estimado de trabajadores despedidos, pero se asegura que esto impactará en áreas clave. Fuentes internas señalaron que parte de este recorte tuvo que ver con un desacuerdo por la modificación del trabajo remoto y la posición de los empleados sobre si estaban o no dispuestos a regresar a las oficinas.

IGN nació en 1996 como parte de una iniciativa de medios especializados en videojuegos de Imagine Media. En 1999 se independizaron con la fundación de la empresa Affiliation Networks. En 2002 y tras algunas operaciones de compraventa se estableció como IGN Entertainment.

Actualmente, IGN pertenece a la compañía de medios Ziff Davis.

I just got laid off. — Seth Macy From the State of Maine (@SethFromMaine) September 14, 2026

Empleados sindicalizados cuestionan la operación del sitio

Al respecto, un comunicado de la organización sindical Gremio de Creadores de IGN, criticó los despidos y cuestionó la toma de decisiones a nivel directivo, pues consideran que es muy dificil afrontar retos actuales con menos personal y talento:

“Hoy ha sido un día horrible en IGN. Nos sorprendió el despido de 4 miembros del sindicato y de muchas más personas en toda la organización que contribuyeron años de sus carreras para hacer de IGN una voz inigualable en juegos y entretenimiento.

Con cada despido sucesivo, partes centrales de la operación de IGN siguen siendo despojadas. Hoy, IGN ha decidido prescindir de muchos de nuestros talentosos productores, editores, presentadores y otros roles cruciales, tanto dentro como fuera del sindicato. ¿Cuántos despidos habrá antes de que dejemos de reconocer a la empresa para la que trabajamos ni el contenido que creamos?

Aunque conocemos los retos que enfrenta la industria mediática en general, es difícil entender cómo despedir a empleados valiosos nos posiciona mejor para afrontar esos desafíos. A su vez, los empleados restantes asumen cargas de trabajo adicionales agravadas por la ansiedad ante la amenaza constante de otro despido.

Estamos destrozados, enfadados y con el corazón roto por nuestros compañeros".

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