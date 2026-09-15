Ahora que GTA VI está a la vuelta de la esquina, Rockstar prepara el ocaso de GTA V y aunque el juego seguirá con soporte, hay algunos detalles que los jugadores pueden esperar a corto y mediano plazo, como el vencimiento de licencias.

Esta situación afecta en especial la banda sonora compuesta por canciones con licencia pues no son perpetuas y el referente actual es lo que sucedió con la entrega anterior.

GTA IV desde su lanzamiento y hasta la fecha ha perdido más de 30 canciones por el vencimiento de licencias y parece que la entrega actual podría pasar por algo similar.

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GTA V pierde este tema de Moloko y jugadores temen por el vencimiento de licencias

A unas semanas del lanzamiento de la nueva entrega de Grand Theft Auto, el exitoso GTA V es protagonista de una mala noticia que genera preocupación entre los jugadores.

De acuerdo con un reporte de usuarios, Rockstar eliminó la canción The Time Is Now de Moloko de GTA V, el cual se encontraba en la estación Non-Stop-Pop FM. Lo anterior se confirmó tras la aplicación de la reciente actualización que el estudio lanzó para el videojuego.

Se trata del segundo tema musical que el juego pierde en 13 años. El primero fue Can’t Hold Back (Your Lovin’) de Kano que se eliminó del videojuego en 2018.

Rockstar Games has removed Moloko’s "The Time Is Now" song from Non-Stop-Pop FM with the latest update to GTAV Enhanced on PC. — Tex2 (@TexFunz2) September 15, 2026

¿GTA V perderá más canciones?

Aunque se trata de la segunda canción que GTA V pierde tras 13 años en el mercado, hay temor en la comunidad porque haya más temas en riesgo en los próximos meses o años.

El caso que motiva estas preocupaciones es el de GTA IV pues en una serie de actualizaciones en años recientes, Rockstar Games eliminó decenas de canciones por el vencimiento de licencias.

En algunos casos, la compañía sustituyó los temas faltantes. En otros, una estación entera se quedó con un solo tema, Vladivostok FM, hasta que se logró añadir nuevas canciones, pero ya no se trató de las originales.

El soundtrack es parte importante del concepto de GTA y los fans suelen identificar cada entrega por los temas musicales que se incluyeron. Si bien no hay algo oficial por parte de Rockstar, se sabe que el vencimiento de licencias es implacable en el gaming y si no se renuevan el contenido se retira o en algunos casos, como los de los juegos de carreras, el título mismo sale del mercado.

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