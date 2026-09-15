The Last of Us dominó la televisión en 2023 con una primera temporada que recibió elogios de los fans del material original y el público ajeno a la franquicia. La segunda tanda de episodios fue igualmente exitosa, pero obtuvo peores calificaciones. El futuro de esta producción se pone en duda, pues parece que podría terminar antes de lo planeado.

Recientemente, un alto mando de HBO habló sobre la popular y polémica adaptación live-action del videojuego de Naughty Dog y PayStation. Durante una entrevista, reafirmó la ventana de estreno de los nuevos episodios; sin embargo, sugirió que la siguiente temporada podría marcar el final definitivo de la serie.

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Temporada 3 de The Last of Us debutará en 2027, pero podría ser la última

La segunda temporada de la serie protagonizada por Bella Ramsey y Pedro Pascal se unió al catálogo de HBO Max en abril de 2025. Los nuevos episodios, que adaptan la primera mitad del segundo videojuego de PS4 y PS5, dividió las opiniones de la audiencia con la elección del reparto y algunas libertades creativas.

A pesar de toda la polémica, el show live-action de The Last of Us recibió críticas mayormente positivas por parte del público general y mantuvo muy buenos niveles de rating, aunque una cantidad considerable de espectadores sí abandonaron la serie durante la recta final. Incluso con la controversia, la franquicia aún tiene mucha fuerza en TV.

La Temporada 3 comenzó su rodaje a principios de este año, pero se desconoce la fecha de lanzamiento. Si bien aún no hay una respuesta concreta, Casey Bloys, director de HBO, confirmó la ventana de lanzamiento y arrojó un poco de luz sobre cuándo debutarán los nuevos episodios del popular programa de televisión.

En declaraciones para la revista Deadline, el directivo confirmó que la tercera temporada de The Last of Us se estrenará en 2027, aunque lamentablemente se negó a brindar más detalles al respecto. Lo interesante vino después cuando le preguntaron si la siguiente tanda de episodios será la última.

Casey Bloys reveló que es posible que la serie inspirada en el videojuego de PlayStation llegue a su conclusión con la Temporada 3, pues cree que Craig Mazin, showrunner y máximo responsable del proyecto, lo concibió de esa manera. “Creo que Graig lo planeó como la temporada final”, afirmó el jefe de HBO.

Habrá que esperar para obtener una respuesta definitiva, pero todo indica que la adaptación de The Last of Us llegará a su final en la siguiente tanda de episodios. Se espera que nuevos capítulos presenten a Abby Anderson, interpretada una vez más por Kaitlyn Dever, como el personaje principal.

La Temporada 3 de The Last of Us ya tiene ventana de estreno: 2027

La Temporada 3 de The Last of Us sería la más polémica hasta la fecha

Aún está por verse si Craig Mazin y su equipo logran condensar el resto de la historia en la siguiente tanda. Anteriormente, el showrunner y guionista afirmó que “no hay forma de completar esta narrativa en una tercera temporada” y afirmó que era necesario tener, al menos, una cuarta.

No obstante, Casey Bloys indicó el año pasado que la serie de The Last of Us podría finalizar con la Temporada 3, que sería más larga y tendría más episodios con respecto a lanzamientos anteriores.

“Craig aún decide si serán 2 temporadas más o una temporada larga. Todavía no se decide, y sigo las indicaciones de Craig al respecto”, afirmó el jefe de HBO en una entrevista en 2025. Lo cierto es que nos acercamos a lo que fácilmente podría ser la etapa más polémica del programa de televisión.

Naughty Dog, estudio responsable de la franquicia, confirmó que no participa creativamente en la producción de la siguiente temporada. El director Neil Druckmann, quien actualmente trabaja en Intergalactic: The Heretic Prophet, reafirmó que él tampoco está involucrado en el desarrollo de los siguientes capítulos del show de TV.

Si bien The Last of Us podría llegar a su final con la Temporada 3, la franquicia sigue vigente. Hace un par de semanas, el director del estudio de PlayStation confirmó que hay múltiples proyectos en desarrollo, y prometió que compartirá más información cuando llegue el momento.

La temporada final de The Last of Us debutaría en 2027

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