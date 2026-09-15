Vivimos en una era digital, así que actualmente existen múltiples vías para comprar videojuegos, servicios o saldo para el monedero. Una de las alternativas más comunes es adquirir tarjetas de regalo, que nos permiten canjear juegos y otros beneficios. Pero claro, es importante saber dónde se compran esos códigos.

Recientemente, se dio a conocer que múltiples jugadores recibieron un baneo por parte de XBOX. ¿El motivo? Intentar canjear “códigos de juegos fraudulentos”. Un directivo de la compañía habló sobre este asunto, y brindó una recomendación a los usuarios para evitar fraudes y engaños.

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Jugadores de XBOX son baneados por comprar códigos en tiendas no oficiales

Los jugadores pueden adquirir códigos de juegos, suscripciones a XBOX Game Pass, tarjetas de regalo y otros artículos, como saldo para Roblox y Fortnite, a través de la tienda oficial de Microsoft. También es posible comprar esos productos en tiendas minoristas autorizadas como Walmart, Amazon, etcétera.

Naturalmente, existen sitios de reventa y tiendas no oficiales que ofrecen artículos digitales a precios relativamente bajos. Si bien esas opciones pueden ser más atractivas e incluso económicas, hay que tener cuidado para evitar caer en una estafa. Al final del día, siempre existe la posibilidad de que se vendan códigos fraudulentos o usados.

A principios de esta semana, empezaron a circular informes de usuarios de XBOX en Japón que afirmaban que recibieron un baneo en su cuenta sin una razón aparente. Posteriormente, se dio a conocer que los jugadores afectados habían canjeado un código fraudulento, lo que derivó en la prohibición.

Scott Van Vliet, director de tecnología de XBOX, confirmó que el equipo de soporte técnico de la compañía tomó medidas contra los usuarios que adquirieron códigos falsos a través de “canales de reventa”. Afortunadamente, también comentó que se realizó una investigación para levantar los castigos a los usuarios que adquirieron alguno de esos artículos de forma accidental.

De acuerdo con el directivo, el equipo de XBOX tomó medidas contra las cuentas que canjearon códigos de juegos fraudulentos, los cuales se compraron a través de sitios de reventa y plataformas no autorizadas. “Algunos jugadores legítimos los adquirieron y canjearon sin saberlo”, agregó.

“Varios de estos jugadores se pusieron en contacto con el soporte de Xbox para expresar su preocupación y, tras investigar, restablecimos las cuentas que, según determinamos, pertenecían a jugadores legítimos que se vieron afectados involuntariamente por esta medida coercitiva”, comentó Scott Van Vliet en su cuenta personal de redes sociales.

Hay que evitar comprar códigos de juegos de XBOX en sitios de reventa y tiendas no oficiales

Advierten sobre los peligros de comprar códigos de juegos en sitios no autorizados

En la misma publicación, Scott Van Vliet explican que en XBOX se toman muy en serio el fraude y prometió que seguirán con sus labores de supervisión para abordar ese tipo de actividades, e indicó que evitarán suspender accidentalmente a jugadores legítimos que adquieran códigos fraudulentos sin saberlo.

El directivo de Microsoft también hace una gran recomendación a los jugadores para protegerse y evitar fraudes: comprar productos, juegos y códigos en los distribuidores oficiales.

Si bien las prohibiciones recientes afectaron principalmente a los jugadores japoneses de XBOX, informes en redes sociales revelan que usuarios de China también se vieron afectados en la más reciente tanda de baneos. En última instancia, las personas de cualquier parte del mundo podrían recibir un castigo por comprar códigos fraudulentos en sitios de reventa.

En una publicación de seguimiento, Scott Van Vliet explica que las tiendas autorizadas varían en función del país y la región. En el caso de México, algunas de los mercados autorizados son Walmart, Sam’s Club, Bodega Aurrera, Coppel, Liverpool, Sears, Electra, Amazon, Costco, OXXO y Soriana.

Los jugadores que reciban un castigo, pueden contactar con el servicio de atención al cliente para buscar una solución. Curiosamente, un artículo reciente reveló que Asha Sharma, directora de XBOX, dedica algunas horas al mes a responder personalmente los tickets de soporte para entender mejor los problemas que aquejan a los jugadores.

Tiendas oficiales y autorizadas de XBOX

Pero cuéntanos, ¿alguna vez caíste en una estafa? Déjanos leerte en los comentarios.

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