En semanas recientes, el debate en torno al crecimiento de los juegos digitales se intensificó después de que PlayStation reveló que abandonará el formato físico dentro de 18 meses. Es un tema trascendental que tendrá repercusiones a mediano y largo plazo en la industria, y muchos creen que la decisión de Sony de pie a un posible monopolio.

No obstante, un exdirectivo de la compañía con un profundo conocimiento sobre el tema asegura que, al final del día, son los estudios y publishers quienes fijan el precio recomendado de los lanzamientos. Además, el exdirectivo de PlayStation explicó por qué el formato digital resulta más atractivo para los fanáticos.

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¿PlayStation tendrá un monopolio tras eliminar los videojuegos físicos?

El tema ganó relevancia en días recientes debido a las últimas noticias, e incluso políticos de todo el mundo ya expresaron su temor ante un posible futuro 100% digital. Por ejemplo, la diputada federal Iraís Reyes y el senador Luis Donaldo Colosio presentarán una denuncia ante un organismo mexicano para impulsar una investigación en contra de Sony.

Pero, ¿PlayStation realmente tendrá un monopolio con la PS Store si cumple su palabra y elimina el formato físico a partir de 2028? Gordon Thornton, un veterano de Sony Interactive Entertainment que trabajó allí durante casi 18 años, lo niega.

El expresidente sénior a cargo del negocio global de venta directa al consumidor formó parte de la compañía entre 2005 y 2022, y durante ese periodo trabajó en múltiples áreas. Él fue una pieza fundamental en la creación y el lanzamiento de las primeras plataformas digitales de PlayStation, y ciertamente fue muy importante para el éxito de la PS Store.

Durante una entrevista con el medio Insider-Gaming, Gordon Thornton abordó las acusaciones de monopolio en contra de la compañía, y aseguró que Sony no se encarga de fijar los precios porque esa responsabilidad recae directamente en los publishers detrás de los juegos que se lanzan en la PS Store.

“En cuanto a las acusaciones de monopolio y manipulación de precios, PlayStation opera con un modelo de compraventa en el que la editora actúa como proveedora. Dado que el precio de venta recomendado lo fija directamente la editora, Sony no controla esas estructuras de precios, lo que refuta las acusaciones de fijación unilateral de precios”.

No obstante, y tal como señalan desde el medio Thegamer, una demanda colectiva que se presentó en 2021 en el estado de California, Estados Unidos, acusó a PlayStation de establecer “un monopolio sobre la venta de juegos digitales”.

La queja legal señala que el susodicho monopolio le permite a Sony “cobrar precios supracompetitivos por los juegos digitales de PlayStation, que son significativamente más altos que sus contrapartes físicas vendidas en un mercado minorista”. También indica que la compañía japonesa exige a los editores que “renuncien al control total sobre el precio”.

Los editores fijan los precios en la PS Store, afirma Gordon Thornton

¿Los juegos digitales deberían ser más baratos que los físicos?

A pesar de todo lo anterior, Gordon Thornton argumenta que “las ofertas frecuentes y promociones digitales provocan que los consumidores esperen una bajada de precio digital para comprar el juego”. Esto causa que los usuarios prefieran el formato digital sobre el físico.

Otro tema que se abordó durante la entrevista fue el precio de los juegos. Muchos consumidores argumentan que los títulos digitales deberían ser más baratos que los lanzamientos físicos, al no haber costos de distribución ni fabricación.

Gordon Thornton está en desacuerdo, pues señala que los publishers nunca aplican una política de precios centrada en el canal de distribución. El exdirectivo de PlayStation comenta que la industria del gaming no tiene incentivos para trabajar con un modelo en el que el precio se basa en los costes de producción.

Finalmente, en la entrevista también se abordó el fracaso de PlayStation Stars, el programa de fidelización que otorgaba recompensas a los jugadores. De acuerdo con el exejecutivo de Sony, esta iniciativa fue incapaz de igualar la popularidad de Microsoft Rewards por su estructura y diseño.

“El caso de Microsoft Rewards demuestra el poder de un programa de fidelización bien ejecutado, basado en un sistema de intercambio de valor bidireccional donde tanto Microsoft como el jugador ganan. En mi opinión, PlayStation Stars fracasó porque no logró alinear adecuadamente el comportamiento de los jugadores con los incentivos correctos, lo que provocó su cierre”.

El exejecutivo Gordon Thornton de Sony afirma que PlayStation no tendrá un monopolio tras el inevitable fin de los juegos físicos

Pero dinos, ¿estás de acuerdo con las opiniones de Gordon Thornton? Déjanos leerte en los comentarios.

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