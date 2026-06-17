Todas las miradas están puestas en Rockstar Games y GTA VI, pero el aclamado estudio no se ha olvidado de la grandeza de GTA V y los millones de fanáticos que tiene en todo el mundo. La compañía quiere agradecer a quienes han disfrutado la aventura Michael De Santa, Trevor Philips y Franklin Clinton, así que preparó un genial regalo.

Por medio de un comunicado, Rockstar anunció que regalará la mejor versión de GTA V a los jugadores de PlayStation y Xbox. Para conseguirla gratis, basta con cumplir un requisito muy sencillo que, de hecho, millones de jugadores ya cumplieron. El regalo estará disponible a partir de mañana, así que a continuación te contamos todos los detalles.

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Jugadores que disfrutaron GTA V en PS4 y Xbox One recibirá gratis la versión de actual generación

GTA V ha sido una auténtica mina de oro para Rockstar Games y Take-Two Interactive. Ya vendió más de 220 millones de copias, así que es uno de los juegos más vendidos de la historia. Las estadísticas demuestran que aún es uno de los favoritos entre los jugadores de PS4 y Xbox One, así que las compañías recompensarán a quienes apoyaron el título en la pasada generación.

Rockstar anunció que, a partir de mañana, los usuarios de PS4 y Xbox One podrán actualizar gratis a la versión de PS5 y Xbox Series X|S. Esta opción estará disponible para quienes tienen cualquier versión del juego para el sistema de Sony y para quienes tienen una copia digital en la consola de Microsoft.

Rockstar quiere que todos los jugadores tengan la mejor versión de GTA V antes del lanzamiento de The Kortz Center Heist, nuevo contenido que estará lleno de acción y sorpresas. La versión para PS5 y Xbox Series X|S tiene mejoras en sus gráficos y desempeño. Además, permite recuperar el progreso para no perder el contenido de GTA Online.

“A partir de mañana, quienes posean cualquier versión de PS4 o la versión digital de Xbox One de Grand Theft Auto V podrán actualizar a las versiones de PS5 o Xbox Series X|S sin costo adicional", confirmó Rockstar.

La actualización gratuita de GTA V para PS5 y Xbox Series X|S llegará mañana

Vale la pena recordar que Rockstar también ofrece una alternativa para jugar GTA V sin costo adicional. El título se unió recientemente al catálogo de recompensas de GTA+, servicio de paga que incluye otros populares títulos de la compañía y múltiples recompensas para GTA Online.

¿GTA V tiene actualización gratuita en PC?

En su comunicado, Rockstar no se olvidó de los jugadores de PC que aún disfrutan GTA V. Les recordó que también pueden disfrutar el título con múltiples mejoras, como trazado de rayos, iluminación global, oclusión ambiental y más sin costo adicional.

Esto es posible si los jugadores actualizan la edición Legacy de GTA V a la Enhanced de forma gratuita. A principios de 2025, Rockstar hizo que las mejoras exclusivas para PS5 y Xbox Series X|S también estuvieran disponibles en PC, así que todos los fanáticos de la saga pueden disfrutar la mejor versión del título en sus respectivas plataformas.

Grand Theft Auto V debutó en 2013 y es uno de los juegos más vendidos de la historia

Por ahora, Rockstar no ha compartido nueva información sobre GTA VI; sin embargo, recientemente reafirmó que estará listo para el próximo 19 de noviembre y que no habrá más retrasos. Dicho esto, se espera que su campaña promocional inicie en los próximos meses y se extienda hasta finales de año.

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