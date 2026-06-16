Si todo avanza según lo previsto, la campaña de marketing de GTA VI comenzará en pocas semanas y muy pronto obtendremos nueva información. Mientras tanto, aún hay cierto escepticismo en torno a la fecha de lanzamiento, pues existe un temor genuino de que el proyecto sufra un retraso de último minuto y cambie su estreno.

En una entrevista reciente con un popular creador de contenido, el director ejecutivo de la compañía matriz de Rockstar Games volvió a hablar sobre el debut del título de mundo abierto y brindó una breve pero lógica explicación de por qué el desarrollo demoró tanto. Y sí, también tuvo tiempo para compartir un consejo millonario para los fans.

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¿Cuándo se lanzará Grand Theft Auto VI?

Originalmente, el videojuego sandbox iba a llegar a las tiendas en el otoño de 2025, pero hubo un retraso inesperado que movió la fecha de estreno hasta mayo de 2026. Cuando todo parecía tallado en piedra, Rockstar anunció otro cambio de planes que trasladó el debut hasta final de año.

Ahora, y si todo continúa conforme los planes, Grand Theft Auto VI debutará el 19 de noviembre de 2026. ¿Acaso hay motivos para creer que podría haber otro retraso? Strauss Zelnick, jefe de Take-Two Interactive, ya reafirmó en múltiples ocasiones que el lanzamiento sigue previsto para esa fecha.

Ahora, el empresario volvió a hablar sobre el tema en una entrevista express con el creador de contenido del canal School of Hard Knocks, quien se dedica a charlar con celebridades y figuras prominentes del mundo de los negocios.

Cuando le preguntaron sobre cuándo debutará GTA VI, Strauss Zelnick reconfirmó sin titubear que el lanzamiento tendrá lugar el próximo 19 de noviembre de 2026. No entró en detalles, pero la seguridad con la que habló del tema nos hace creer que el desarrollo avanza a buen ritmo y que todo está listo para el estreno.

Ahora bien, ¿por qué Grand Theft Auto VI tardó tanto en desarrollarse? “El equipo de Rockstar realmente busca hacer algo que nunca se haya hecho antes. Eso es muy difícil y lleva mucho tiempo”, comentó el ejecutivo, quien confirmó que la franquicia ya vendió más de 230 millones de unidades en todo el mundo.

GTA VI se lanzará oficialmente el 19 de noviembre de 2026

Strauss Zelnick tiene un consejo millonario para los jugadores

Aunque todo indica que fue una entrevista pactada, James Dumoulin de School of Hard Knocks siempre empieza sus conversaciones con sus invitados con la misma pregunta: “¿cómo te hiciste rico?" Strauss Zelnick indica que trabaja en el negocio de los videojuegos y recalcó que Grand Theft Auto es una de las propiedades que están bajo su sombrilla.

El ejecutivo de Take-Two Interactive también ofreció algunos consejos empresariales. En particular, destacó la importancia de nunca comprometer tu integridad, una lección que, según explica, aprendió por las malas.

Strauss Zelnick tiene un consejo millonario para los fanáticos: no perder la integridad personal ni esperar un éxito instantáneo

“[La integridad] es lo único que tengo. Tengo defectos. Hubo un tiempo en que actué de una manera que no se correspondía con mis principios de integridad en los negocios. Me dolió muchísimo y aprendí una lección muy valiosa: nunca hay que volver a hacerlo”, comentó el empresario.

Strauss Zelnick también destacó que es un error pensar que el éxito llegará de la noche a la mañana, e hizo hincapié en que “todo lo que vale la pena hacer requiere esfuerzo y tiempo”. Por último, comentó que, si bien las personas deberían seguir su pasión profesional, también tienen que buscar algo en lo que son buenos.

“Deberían buscar la intersección entre lo que se les da bien y lo que les gusta hacer, y sobre todo enfocarse en aquello en lo que son buenos. Dedíquense a eso y probablemente el mundo se les abrirá”, concluyó el director de la compañía detrás del esperado GTA VI.

@theschoolofhardknocks $8 BILLION from WHAT 🤯 I interviewed the CEO of one of the biggest video game companies in the world, Strauss Zelnick and I asked him how he got RICH! Since his company publishes the “GTA” video games, I asked him when GTA XI is coming out! I also asked him the number one lesson about business he would teach to people that’s not taught in a classroom. Lastly, I asked him the best advice he’d give the younger generation. #wealth #entrepreneur #financialfreedom #motivation ♬ original sound - The School of Hard Knocks

Eso sí, y tal como señalan los banqueros, quizás una buena forma de ganar mucho dinero es invertir en Take-Two Interactive, pues el juego se perfila para ser un gran éxito que romperá todas las métricas.

Pero dinos, ¿crees que el juego podría mover su fecha de lanzamiento? ¿Qué opinas de los consejos millonarios de Zelnick? Déjanos leerte en los comentarios.

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