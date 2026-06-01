El éxito comercial de Switch 2 es irresistible para la mayoría estudios, que buscan llevar sus juegos más importantes a la consola híbrida. Xbox es una de las compañías que tiene la mirada puesta en el sistema de Nintendo, sobre todo ya que su estrategia multiplataforma ha dado buenos resultados.

Esta semana iniciará la temporada de eventos más importante de la industria y, al parecer, Xbox tiene una sorpresa para los jugadores de Nintendo. Una filtración reciente sugiere que uno de los títulos más populares y exitosos de Xbox por fin llegará a Switch 2 con una versión nativa.

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Nintendo Switch 2 recibiría un port de este aclamado juego de Xbox

La consola de Nintendo ha recibido importantes lanzamientos por parte de Xbox. Switch 2 ya tiene en su catálogo joyas de Xbox Game Studios, Bethesda y Activision Blizzard. Todo indica que una sorpresa más de Xbox viene en camino para los fans de la consola híbrida.

Lo que pasa es que la Entertainment Software Rating Board (ESRB) mostró la clasificación de un popular juego de Xbox que llegaría a Switch 2 muy pronto. Se trata nada más y nada menos que de Minecraft, que por fin tendría una versión nativa para la actual consola de Nintendo.

El título ya se puede disfrutar en Switch 2 gracias a la retrocompatibilidad, pero no hay un port nativo que aproveche el potencial y las características únicas del sistema. La clasificación anticipa que el anuncio y el lanzamiento de esta versión está cerca.

Se especula que Minecraft para Switch 2 será uno de los anuncios del próximo Nintendo Direct o, incluso, podría anunciarse en el Xbox Game Showcase con más novedades para el título de Mojang Studios.

Es fácil imaginar que el port nativo aprovechará el potencial extra de la consola para ofrecer algunas cuantas mejoras de rendimiento. También podría aprovechar GameChat, GameShare y otras funciones de Switch 2, pero es sólo especulación. Por ahora, ni Xbox ni Nintendo han confirmado esta versión nativa de Minecraft para Switch 2.

Una pista clara sobre el inminente anuncio del port

Xbox y su apoyo continuo a Nintendo Switch 2

Xbox inició su plan multiplataforma cuando Switch aún era el enfoque principal de Nintendo. Además de Minecraft, llevó juegos como Pentiment y Grounded a la consola híbrida, pero sus limitantes técnicas le impidieron lanzar más ports.

Gracias a su potencial adicional, Switch 2 ha podido recibir títulos como Indiana Jones and the Great Circle, Fallout 4, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, entre otros juegos que fueron recibidos con entusiasmo.

El próximo juego de Xbox para la consola será Call of Duty: Modern Warfare 4, que será el regreso de la franquicia de Activision a un sistema de Nintendo tras más de una década de ausencia. De confirmarse la información reciente, Minecraft se uniría a la lista de estrenos que buscan aprovechar el enorme éxito de Switch 2.

La ESRB filtró uno de los posibles anuncios de Xbox

En esta página están todas las noticias relacionadas con Minecraft.

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