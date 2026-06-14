La llegada de Kingdom Hearts IV a Nintendo Switch 2 fue una de las sorpresas que Square Enix guardó para el Nintendo Direct más reciente, donde además, se confirmó que la historia completa de Sora y sus amigos llegará a la portátil de Nintendo a través de diferentes colecciones. Estos paquetes se podrán adquirir por separado o en Kingdom Hearts Collection [I~III], una gran recopilación que tendrá un precio especial.

La nueva colección tendrá una ilustración especial para celebrar su llegada a Nintendo Switch 2. El arte original incluye a Sora en el centro, acompañado de Donald y Goofy, además de otros elementos icónicos de la saga. Si bien este es un gran detalle, al observarlo detenidamente podemos notar algunos elementos extraños que han desatado un debate entre los fans.

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Las pruebas que demuestran el uso de inteligencia artificial son contundentes

Diferentes usuarios han acusado a Square Enix de usar inteligencia artificial generativa en la ilustración promocional y la portada de Kingdom Hearts Collection [I~III]. Uno de los indicadores más contundentes de estas sospechas involucra a Donald, quien parece tener 5 dedos en la mano izquierda y 4 en la mano derecha. También se mencionan anomalías en las manos de Sora y defectos en la arquitectura del fondo. Otro factor que evidencia el uso de tecnologías de generación de imágenes es la ausencia del patrón de coronas característico en la suela de las botas de Sora.

También existe una postura que opina diferente. Hay diseñadores e ilustradores que critican el uso de inteligencia artificial por los creativos de Square Enix, pero también hay algunos usuarios que justifican el uso de la misma como una herramienta. Según ellos, existe la posibilidad de que estos defectos sean parte de un proceso de edición descuidado en donde el diseño fue creado por diseñadores, pero el retoque y escalado fue generado en automático por inteligencia artificial.

La ilustración es oficial y se puede encontrar en las redes sociales de Square Enix

Esta polémica resulta especialmente delicada porque Tetsuya Nomura es reconocido por sus diseños únicos y también por cuidar hasta el último detalle estético en sus juegos. Esto provocó que algunos fans se sintieran decepcionados por lo sucedido y critiquen que el creador de la saga haya permitido el uso de este tipo de tecnologías.

Recopilación de pruebas publicada en redes sociales

¿Crees que es correcto el uso de inteligencia artificial para edición o correcciones? ¿Qué opinas de esta colección. No olvides pasar por la caja de comentarios y dejarnos tus respuestas. Si quieres saber más sobre Kingdom Hearts, puedes visitar esta sección dedicada a la franquicia de Square Enix.

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